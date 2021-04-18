Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı Beşiktaş'a da istemişti! Trabzonspor transferde harekete geçti

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışından kopan Trabzonspor, gelecek sezonun planlamalarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Beşiktaş'ın başında olduğu dönemde de çok istediği bir yıldız ismi gündemine alan bordo mavililer, bu transfer ve bir çok isim için harekete geçti. İşte Fırtına'nın transfer gündemi... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Süper Lig'de sona yaklaşılırken şampiyonluk yarışı da iyiden iyiye kızışmış durumda...

Bitime 6 hafta kala yeni sezon için kolları sıvayan ekipler temaslarını sıklaştırırken, transfer söylentileri de artmaya başlamış durumda.

Bu ekiplerden biri de topladığı 59 puanla 4. sırada yer alan karadeniz ekibi Trabzonspor...

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'nın takip ettiği bir başka oyuncu ise Braga'da kiralık oynayan Sporting'in Slovak oyuncusu Andraz Sporar...

Son dönemde Beşiktaş'la sürekli iş birliği yapan Portekiz ekibi, Braga'da 5 gol ve 4 asistle oynayan Slovak golcüyü siyah-beyazlılara önermişti.

Sergen Yalçın'ın başka oyuncularda gözü olduğu için veto etti.

Ancak Avcı geçen sezon Beşiktaş'ı çalıştırırken istediği Sporar'ın, menajerler tarafından Beşiktaş'ın önüne getirilmesi üzerine bir görüşme yaptı.