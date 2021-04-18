18 Nisan 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı Beşiktaş'a da istemişti! Trabzonspor transferde harekete geçti

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışından kopan Trabzonspor, gelecek sezonun planlamalarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Beşiktaş'ın başında olduğu dönemde de çok istediği bir yıldız ismi gündemine alan bordo mavililer, bu transfer ve bir çok isim için harekete geçti. İşte Fırtına'nın transfer gündemi... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı Beşiktaş'a da istemişti! Trabzonspor transferde harekete geçti
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 Giriş Tarihi: 18.04.2021

'de sona yaklaşılırken şampiyonluk yarışı da iyiden iyiye kızışmış durumda...

Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı Beşiktaş'a da istemişti! Trabzonspor transferde harekete geçti

Bitime 6 hafta kala yeni sezon için kolları sıvayan ekipler temaslarını sıklaştırırken, transfer söylentileri de artmaya başlamış durumda.

Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı Beşiktaş'a da istemişti! Trabzonspor transferde harekete geçti

Bu ekiplerden biri de topladığı 59 puanla 4. sırada yer alan ekibi ...

Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı Beşiktaş'a da istemişti! Trabzonspor transferde harekete geçti

teknik direktörü 'nın takip ettiği bir başka oyuncu ise 'da kiralık oynayan 'in Slovak oyuncusu ...

Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı Beşiktaş'a da istemişti! Trabzonspor transferde harekete geçti

, ve 'ı izleyen Avcı, 'ı da unutmadı.

Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı Beşiktaş'a da istemişti! Trabzonspor transferde harekete geçti

Son dönemde 'la sürekli iş birliği yapan ekibi, 'da 5 gol ve 4 asistle oynayan Slovak golcüyü siyah-beyazlılara önermişti.

Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı Beşiktaş'a da istemişti! Trabzonspor transferde harekete geçti

'ın başka oyuncularda gözü olduğu için veto etti.

Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı Beşiktaş'a da istemişti! Trabzonspor transferde harekete geçti

Ancak Avcı geçen sezon 'ı çalıştırırken istediği 'ın, menajerler tarafından Beşiktaş'ın önüne getirilmesi üzerine bir görüşme yaptı.

Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı Beşiktaş'a da istemişti! Trabzonspor transferde harekete geçti

'ın transferi konusunda neler yapabilecekleri konusunda bilgi toplamasını talep etti.

Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı Beşiktaş'a da istemişti! Trabzonspor transferde harekete geçti

Avcı, 'ta olmasa bile 'da 'la çalışma fırsatı bulabilir.

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