04 Nisan 2021, Pazar
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Trabzonspor Djaniny’siz esemiyor! Forma giymediği maçlarda...
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor Sivasspor ile karşılaştı ve gol sesi çıkmayan mücadelede 0-0 eşitlikle sona erdi. Kart cezalısı olan Djaniny forma giyemezken Fırtına, 30 yaşındaki golcünün olmadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor, kart cezası bulunan forvet oyuncusu Djaniny Semedo'dan bu karşılaşmada da faydalanamadı. Fotomaç'ın haberine göre; Bordo-mavili takım, Djaniny'nin forma giymediği karşılaşmalarda zorlandı. Fırtına, Djaniny'nin olmadığı 4 maçta, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak puan kayıplarına engel olamadı. 56 puana ulaşan Karadeniz ekibi, 4 maçta 9 puan kaybederek zirve yarışında büyük yara aldı. 30 yaşındaki Yeşil Burun Adalı futbolc bu sezon bordo-mavili formayla toplam 24 karşılaşmaya çıkıp 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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