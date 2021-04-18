Son dakika spor haberi: Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer sinyali! Salih Uçan Visca ve...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, sezon sonu için o isimlere göz kırptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, her gün farklı bir ismin adının transferde anılması yüzünden oldukça rahatsız. Özellikle Bakasetas'ın yerine sürekli oyuncu yazılması nedeniyle kızgın olan Ağaoğlu Haber61 kanalına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özellikle sosyal medyada transfer haberleri arayan Trabzonsporlu genç taraftarlara şu mesajı verdi:

"Menajer bir isim yazdırıyor. 15 gün boyunca gündemde kalıyor. Sonunda menajer beni arayıp 'Başkanım oyuncuyla ilgileniyormuşsunuz, konuşabiliriz' diyor. Ben de bunu söyleyen menajere 'Git kim yazdıysa onunla konuş' diyorum."

Bu açıklama sonrasında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Hatayspor maçının ardından "Şu an talip olduğumuz oyuncular Ocak ayında ya kulüpleriyle anlaşamadığımız ya da sezon sonunu bekleyen isimlerden oluşuyor" açıklaması geldi.

Akıllara Ocak ayında bordo mavililerin kapısından dönen Alanyasporlu Efecan Karaca ve Salih Uçan ile Başakşehirli Edin Visca geldi.

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