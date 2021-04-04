Hem sağ tarafta Hüseyin hücuma çıkmıyor, hem de Yusuf Sarı'nın yetersizliği eklenince bu oyunu daha kenarlardan değil de daha takımın omurgasını ortadan hücum edecek ve bu merkezde de rakip yarı alanda ve kaleye yakın etkili oyuncuların da yer aldığı saha içi formasyonu da olabilirdi. Eğer böyle bir oyuncunuz varsa top ayağınızdayken nasıl bir oyun kurgunuz olacak, bunu belirlemesi gerekir Avcı'nın... Bir de buna verilen şansı iyi kullanamayan Yusuf Sarı'nın oyunu da eklenince hücumdaki etkisizlik ve organizasyonluk daha fazla görüldü.