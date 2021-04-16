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TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Bakasetas iç sahayı seviyor!

Bakasetas iç sahayı seviyor!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 Giriş Tarihi: 16.04.2021

'un yıldız futbolcusu , iç sahada gol atmayı seviyor. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde attığı 13 golün 9'unu iç sahada kaydetti. | Son dakika Trabzsonpor haberleri (TS spor haberi)

Bu sezon ve formalarını giyen , iç sahada görev aldığı maçlarda gol atmayı daha çok seviyor. Yunan oyuncu, ligde bulduğu 13 golün 9'nu takımlarının ev sahibi olduğu karşılaşmalarda kaydetti.

'in 35. haftasında 'u konuk edecek olan Trabzonspor'da Teknik Direktör 'nın en önemli kozlarından biri Bakasetas olacak. Yunan oyuncu, sezonun ilk yarısında formasını giydiği Aytemiz Alanyaspor'da 7 gole imza atarken, devre arasında transfer olduğu Trabzonspor'da ise 6 defa gol sevinci yaşadı.

ekibinin sahasındaki son 8 golün yarısı da Bakasetas'tan geldi. 27 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililer adına attığı 6 golün 4'ünü 'daki karşılaşmalarda kaydetti.

Süper Lig'de toplam 13 kez rakip ağları sarsan bordo-mavililerin Yunan on numarası, söz konusu gollerin 9'nu iç sahada oynanan mücadelelerde buldu.

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