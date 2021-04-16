Trabzonspor'a 1.93'lük dev stoper!

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda aldığı sonuçlarla zirve yarışında geride kalan Trabzonspor, gelecek sezonun kadrosu için transfer çalışmalarına başladı. Bordo mavili ekibin gündemine sürpriz bir isim girdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS Spor haberi)

Trabzonspor yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. Bordo mavili ekibin gündemine sürpriz bir isim geldi.

Gaziantep27'de yer alan habere göre, Trabzonspor Gaziantep FK'da forma giyen Papy Djilobodji'ye talip oldu. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki stoper için Fırtına'nın devreye girdiği öne sürüldü. Habere göre Gaziantep ekibinin teknik direktörü Ricardo Sa Pinto ile sorunlar yaşayan tecrübeli futbolcunun menajeriyle temasa geçildiği ve cazip bir teklif önerildiği kaydedildi.

Konuyla ilgili iki kulüp tarafından da bir açıklama yapılmazken Senegalli futbolcu için teknik direktör Abdullah Avcı'nın da istekli olduğu yazıldı.

Deneyimli savunma oyuncusu bu sezon 29 maça çıkarken, 1 gol ve 1 asist kaydetti. Djilobodji, istiktarlı ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

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