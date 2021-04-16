16 Nisan 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a 1.93'lük dev stoper!

Trabzonspor'a 1.93'lük dev stoper!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.04.2021

'de son haftalarda aldığı sonuçlarla zirve yarışında geride kalan , gelecek sezonun kadrosu için transfer çalışmalarına başladı. Bordo mavili ekibin gündemine sürpriz bir isim girdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS Spor haberi)

yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. Bordo mavili ekibin gündemine sürpriz bir isim geldi.

Gaziantep27'de yer alan habere göre, Trabzonspor 'da forma giyen Papy Djilobodji'ye talip oldu. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki stoper için 'nın devreye girdiği öne sürüldü. Habere göre ekibinin teknik direktörü ile sorunlar yaşayan tecrübeli futbolcunun menajeriyle temasa geçildiği ve cazip bir teklif önerildiği kaydedildi.

Konuyla ilgili iki kulüp tarafından da bir açıklama yapılmazken Senegalli futbolcu için teknik direktör 'nın da istekli olduğu yazıldı.

Deneyimli savunma oyuncusu bu sezon 29 maça çıkarken, 1 gol ve 1 asist kaydetti. Djilobodji, istiktarlı ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

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