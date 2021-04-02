02 Nisan 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor transferde Edin Visca bombasını patlatıyor! Sezon sonunda...

Visca bombası patlatıyor! Sezon sonunda...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.04.2021

Gelecek sezon hücum hattını güçlendirmek isteyen , ses getirecek bir transfere imza atacak. Bordo-mavili takım, Medipol 'den ayrılması beklenen 'yı sezon sonunda renklerine bağlayacak. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına tam gaz devam eden , büyük bir bomba patlatmak üzere… Fotomaç'ın haberine göre; Karadeniz devi, uzun zamandır peşinde olduğu Başakşehirli 'da adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Sezon sonunda takımdan ayrılmak isteyen ve rotasını şimdiden eski hocası 'nın takımı Trabzonspor olarak belirleyen 31 yaşındaki Bosnalı sağ kanadın kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Başkan 'ın 'in ligde kalmasında Edin Visca'ya güvendiği ve ardından bonservisinde de kolaylık sağlayacağı belirtiliyor.

281 MAÇTA 162 GOLE DİREKT KATKI

1.72 boyundaki yıldızın sezon sonunda Trabzonspor'a gelmesine kesin gözle bakılıyor. Süper Lig'de 281 maça çıkan ve bu periyotta 81 gol atıp 81 asist yapan 'Bay İstikrar' bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takımına beklenen katkıyı sunamadı. Tam 7 yıl boyunca sakatlık yaşamayan ve bu dönem ilk defa ciddi sakatlıklar yaşayarak 19 maçta takımının formasını giyemeyen Edin Visca, en son sakatlandığında Başakşehir'in adı İstanbul BB'ydi. Bordo mavili yönetim de devre arasında bu oyuncuyu çok istemişti ancak transfer gerçekleşmemişti. Bu kez işin bitmesi kesin gibi.

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