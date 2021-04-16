16 Nisan 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Inter Uğurcan Çakır'dan vazgeçmiyor! İtalyan yöneticiler...

Avrupa devi vazgeçmiyor! Sezon sonunda...
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Giriş Tarihi: 16.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'da ve milli takımda göstermiş olduğu performansla devlerini peşine takan için 'nın dev kulübü Inter sezonda harekete geçmeyi planlıyor. ( haberleri)

Inter'in Uğurcan sevdası Serie A'da şampiyonluğa giden , transfer çalışmalarını da sürdürüyor. 'in Haziran 2022'de bitecek sözleşmesi nedeniyle kaleci arayışlarına başlarken, gündeme gelen isimlerden biri de 'un başarılı eldiveni oldu. Birçok devinin transfer listesine giren Çakır için İnter yönetiminin bu yaz bir hamle yapması bekleniyor. (Fotomaç)
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