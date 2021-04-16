16 Nisan 2021, Cuma
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Inter Uğurcan Çakır'dan vazgeçmiyor! İtalyan yöneticiler...
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da ve milli takımda göstermiş olduğu performansla Avrupa devlerini peşine takan Uğurcan Çakır için İtalya'nın dev kulübü Inter sezonda harekete geçmeyi planlıyor. (TS spor haberleri)
Inter'in Uğurcan sevdası İtalya Serie A'da şampiyonluğa giden İnter, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Samir Handanovic'in Haziran 2022'de bitecek sözleşmesi nedeniyle İnter kaleci arayışlarına başlarken, gündeme gelen isimlerden biri de Trabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır oldu. Birçok Avrupa devinin transfer listesine giren Çakır için İnter yönetiminin bu yaz bir hamle yapması bekleniyor. (Fotomaç)
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