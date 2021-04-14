14 Nisan 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da tek hedef Hatayspor'u yenmek!

Fırtına'da tek hedef 3 puan!
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Giriş Tarihi: 14.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavili takım rakibini yenerek 3 maçlık beraberlik serisini de bitirmek istiyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'deki son 3 maçından beraberlikle ayrılan , 17 Nisan Cumartesi günü Atakaş 'u ağırlayacağı 35. hafta maçını kazanarak yeniden 3 puanla tanışmayı hedefliyor.

Ligin ilk 8 haftasında alınan kötü sonuçların ardından göreve getirilen teknik direktör ile çıkışa geçen ve zirve yarışına ortak olan bordo-mavililer, son haftalarda ise düşüş yaşadı.

Ligin 31. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendikten sonra, sırasıyla Demir Grup Sivasspor'la 0-0, Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 ve 'la 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı idaresinde ilk kez art arda 3 maçta galibiyet alamadı.

Galibiyet hasreti çeken bordo-mavili takım, kötü gidişatı sona erdirmenin mücadelesini verecek. Trabzonspor, ligi ilk 4 içerisinde bitirme açısından da bir an önce toparlanarak çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Ligde 58 puanla 4. sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, 52 puanla 5. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor'un kendisini yakalamasını istemiyor.

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