Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan ve burada gösterdiği başarılı performanstan sonra Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Yusuf Yazıcı'ya, Premier Lig'den bir talip daha çıktı. İngiliz temsilcisinin milli yıldız için gözden çıkardığı rakam ortaya çıkarken, bu transferden Trabzonspor'un kasası da dolacak. İşte detaylar...