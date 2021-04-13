13 Nisan 2021, Salı
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Trabzonspor'a Yunus Mallı'dan kötü haber! İşte dönüş tarihi
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da Yunus Mallı'dan kötü haber geldi. Deneyimli oyuncunun sahalardan 7-10 gün arasında sahalardan uzak kalacağı belirtildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Trabzonspor'da Yunus Mallı, maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
Tecrübeli futbolcunun 7-10 gün arası sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
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