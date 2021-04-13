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Trabzonspor'a Yunus Mallı'dan kötü haber! İşte dönüş tarihi

Fırtına'ya Yunus'tan kötü haber! Sahalara dönüş tarihi...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 Giriş Tarihi: 13.04.2021

'in 34. haftasında ile 0-0 berabere kalan 'da 'dan kötü haber geldi. Deneyimli oyuncunun sahalardan 7-10 gün arasında sahalardan uzak kalacağı belirtildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

'in 34. haftasında ile karşılaşan 'da , maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Tecrübeli futbolcunun 7-10 gün arası sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Fırtına'ya transferde dev piyango! Yusuf Yazıcı... haberin devamı

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