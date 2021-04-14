Trabzonspor'da 19 Ocak 2021 tarihinde Konyaspor maçında sakatlanan ve uzun bir süre takımdan uzak kaldıktan sonra yeniden çalışmalara başlayan Abdülkadir Ömür, Avrupa Şampiyonası'nı hedefliyor. Yıldız oyuncu, süre aldığı maçlarda kendini ispatlayarak A Milli Takım'daki formasına kavuşmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Bordo-mavililerde 19 Ocak 2021'de Süper Lig'in 20'nci haftasında Konyaspor mücadelesinde sakatlanan ve artık takımla çalışmalara başlayan Abdülkadir Ömür'ün, mayısta forma giyebileceği ifade edildi. Sakatlık sürecini hızlı bir şekilde geride bırakmaya çalışan 21 yaşındaki sağ kanadın Süper Lig'de son birkaç maçta forma giyip kendini göstermeyi ve haziran ayındaki Avrupa Şampiyonası'nda A Milli takım kadrosunda yer almayı hedeflediği kaydedildi.

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