14 Nisan 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür Avrupa Şampiyonası'nı hedefliyor!

Abdülkadir'in hedefi Avrupa Şampiyonası!
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Giriş Tarihi: 14.04.2021

'da 19 Ocak 2021 tarihinde maçında sakatlanan ve uzun bir süre takımdan uzak kaldıktan sonra yeniden çalışmalara başlayan , 'nı hedefliyor. Yıldız oyuncu, süre aldığı maçlarda kendini ispatlayarak 'daki formasına kavuşmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Bordo-mavililerde 19 Ocak 2021'de 'in 20'nci haftasında mücadelesinde sakatlanan ve artık takımla çalışmalara başlayan 'ün, mayısta forma giyebileceği ifade edildi. Sakatlık sürecini hızlı bir şekilde geride bırakmaya çalışan 21 yaşındaki sağ kanadın Süper Lig'de son birkaç maçta forma giyip kendini göstermeyi ve haziran ayındaki 'nda kadrosunda yer almayı hedeflediği kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı! Flaş Abdülkadir Ömür gelişmesi...

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