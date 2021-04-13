Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında evinde Hatayspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, bordo mavililerde Abdülkadir Ömür hakkında flaş bir gelişme oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dinamik ısınma hareketlerinin ardından mobilizasyon, teknikle bağlantılı koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi.

Antrenman geniş alan oyunları ve çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

ABDÜLKADİR ÖMÜR TAKIMLA ÇALIŞTI

Fırtına'nın yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür, uzun bir aradan sonra yeniden takımla birlikte çalıştı. Rizespor maçı öncesinde bireysel olarak çalışmalarını sürdüren 21 yaşındaki oyuncu, Hatayspor maçı öncesinde takıma dahil oldu.

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