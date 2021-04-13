13 Nisan 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı! Flaş Abdülkadir Ömür gelişmesi...

Fırtına'da flaş Abdülkadir Ömür gelişmesi!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 Giriş Tarihi: 13.04.2021

Spor Toto 'in 35. haftasında evinde 'u ağırlayacak olan , bu maçın hazırlıklarına başladı. yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, bordo mavililerde hakkında flaş bir gelişme oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

, 'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dinamik ısınma hareketlerinin ardından mobilizasyon, teknikle bağlantılı koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un transfer rotası belli oldu!

Antrenman geniş alan oyunları ve çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Atakaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

ABDÜLKADİR ÖMÜR TAKIMLA ÇALIŞTI

'nın yıldız oyuncusu , uzun bir aradan sonra yeniden takımla birlikte çalıştı. Rizespor maçı öncesinde bireysel olarak çalışmalarını sürdüren 21 yaşındaki oyuncu, Hatayspor maçı öncesinde takıma dahil oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'un transfer rotası belli oldu! Trabzonspor'un transfer rotası belli oldu!
Fırtına'ya Yunus'tan kötü haber! Sahalara dönüş tarihi... Fırtına'ya Yunus'tan kötü haber! Sahalara dönüş tarihi...
Fırtına'ya transferde dev piyango! Yusuf Yazıcı... Fırtına'ya transferde dev piyango! Yusuf Yazıcı...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör