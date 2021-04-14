Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, göreve geldikten sonra ısrarla şans verdiği Serkan Hasan, son haftalarda formasına uzak kaldı. 21 yaşındaki futbolcu bordo mavililerde son 5 maçta süre alamadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Teknik direktör Abdullah Avcı geldikten sonra ısrarla forma şansı verdiği Serkan Asan, ligdeki son 5 maçta ise süre alamadı. Bordo-mavili kulübün altyapısından yetişen ve Trabzonspor'da uzun yıllar sağ bekte görev alması beklenen 21 yaşındaki savunmacı formsuzluğu nedeniyle kulübeye çekilmişti. Son haftalarda sağ bekte daha çok stoper Hüseyin Türkmen'e görev veren Avcı zaman zaman da orta sahaları bu mevkide görevlendiriyor. Serkan bu sezon ligde 22 maçta forma giydi, 1 gol atıp, 2 de asist yaptı.

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