14 Nisan 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Serkan Asan formasına hasret kaldı

Serkan Asan formasına uzak kaldı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.04.2021

'da teknik direktör , göreve geldikten sonra ısrarla şans verdiği , son haftalarda formasına uzak kaldı. 21 yaşındaki futbolcu mavililerde son 5 maçta süre alamadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Teknik direktör geldikten sonra ısrarla forma şansı verdiği , ligdeki son 5 maçta ise süre alamadı. -mavili kulübün altyapısından yetişen ve 'da uzun yıllar sağ bekte görev alması beklenen 21 yaşındaki savunmacı formsuzluğu nedeniyle kulübeye çekilmişti. Son haftalarda sağ bekte daha çok stoper 'e görev veren Avcı zaman zaman da orta sahaları bu mevkide görevlendiriyor. Serkan bu sezon ligde 22 maçta forma giydi, 1 gol atıp, 2 de asist yaptı.

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