14 Nisan 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Bakasetas zirvede! İşte kariyer rekoru ve o rakamlar...

Fırtına'da Bakasetas zirvede!
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Giriş Tarihi: 14.04.2021

'un devre arasında 'dan kadrosuna kattığı Bakasetas, bordo mavili formayla gösterdiği performansla beklentileri karşıladı. Yunan oyuncu, 'nda 13 maça çıktı ve 6 gol kaydetti. İşte o rakamlar... | Son dakika spor haberi ()

devinin devre arasında Aytemiz 'dan kadrosuna kattığı Bakasetas, farkını ortaya koydu. Bordo-mavili formayla 'de 13 maça çıkan 27 yaşındaki on numara, bu dönemde takımının en golcü futbolcusu oldu. Yunan maestro, ligin ikinci yarısında transfer olduğu 'da 6 gol attı. Bakasetas ligin ilk yarısında da Alanyaspor formasıyla fileleri 7 kez sarsmıştı. Bu sezon toplam 13 gole imza atan yıldız futbolcu, kariyer rekorunu da kırmıştı.

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