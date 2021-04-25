Son dakika transfer haberi: Sörloth'tan Trabzonspor'a öneri! Takım arkadaşı...
Spor Toto Süper Lig'de 37 hafta sonunda 63 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor'da transfer listesi belli olmaya başladı. Bordo mavililerde tek hedef Euro 2020 başlamadan prensip anlaşmasına varılan oyuncularla sözleşme imzalamak. İşte Fırtına'nın listesinde yer alan isimler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'da gelecek sezonun kadrosu netleşiyor. Bordo mavililerin gelecek sezon için anlaştığı ilk isimler belli oldu.
Trabzonspor'da hedef Euro 2020 başlamadan öncelikle prensip anlaşmasına varılan oyuncularla sözleşme imzalamak. Sonrasında ise yeni sezon kampına dış transferler tamamen bitirilmiş olarak başlamak.
Ardından başta Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'e gelmesi muhtemel teklifleri değerlendirmek.
Yönetim, Uğurcan Çakır için 20 milyon Euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyecek.
İŞTE O İSİMLER...
Karadeniz gazetesinin haberine göre, Trabzonspor, Alanyaspor'dan Salih Uçan ile prensipte anlaştı.
SÖRLOTH'TAN TRANSFER ÖNERİSİ!
Trabzonspor'un eski yıldızı Sörloth, bordo mavililere flaş bir isim önerdi.
O yıldız, AZ Alkmaar'ın sağ beki Jonas Svensson.
Ancak sağ bek için Bordeaux'dan Youssouf Sabaly'nin beklenmesi kararı alındı.
Bruno Peres de listede yer alıyor.
Martin Linnes de takip listesinde yer alan oyunculardan biri.
Temasların sürdüğü oyunculardan diğeri ise forvet hattı için Mısırlı Muhammed Sherif.
Ayrıca Süper Lig'in iki başarılı ismi Efecan Karaca ile Başakşehir'den Edin Visca konusu da izleniyor.
Yönetimin hedefi Salih Uçan ile Sporar ya da Visca ya da Efecan'dan üç tanesine sezon öncesi kampı başlamadan imza attırmak.
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