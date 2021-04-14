14 Nisan 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da forvetler suskun kaldı! Ekuban, Djaniny ve Nwakaeme...

Fırtına'da forvetler sustu!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.04.2021

'de son haftalarda puan kayıpları yaşayan , şampiyonluk yarışının çok uzağında kaldı. Yaşanan puan kayıplarının sebeplerinden birisi de bordo mavililerde forvetlerin suskun kalmadı. Golleriyle takımına katkı sağlayan , ve 'nin, ligin ikinci yarısında performansları düştü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

'in son haftalarında yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşan 'da, forvetler beklentinin altında kaldı. Ligin ikinci yarısında oynanan 13 haftada ve 2'şer, ise 1 gol kaydederek beklenen katkıyı sağlayamadı. Ekuban, ikinci yarıda sadece 4-1 kazanılan maçında 2 kez sahne alırken, Djaniny ise yine MKE Ankaragücü'ne karşı ve deplasmanda 2-1 kazanılan maçında birer kez fileleri havalandırdı. Ligde 9 maçtır gol hasreti yaşayan Nwakaeme ise ikinci yarıdaki tek golünü 2-0 kazanılan.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Serkan Asan formasına hasret kaldı

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