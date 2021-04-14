Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda puan kayıpları yaşayan Trabzonspor, şampiyonluk yarışının çok uzağında kaldı. Yaşanan puan kayıplarının sebeplerinden birisi de bordo mavililerde forvetlerin suskun kalmadı. Golleriyle takımına katkı sağlayan Ekuban, Djaniny ve Nwakaeme'nin, ligin ikinci yarısında performansları düştü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Süper Lig'in son haftalarında yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşan Trabzonspor'da, forvetler beklentinin altında kaldı. Ligin ikinci yarısında oynanan 13 haftada Ekuban ve Djaniny 2'şer, Nwakaeme ise 1 gol kaydederek beklenen katkıyı sağlayamadı. Ekuban, ikinci yarıda sadece 4-1 kazanılan MKE Ankaragücü maçında 2 kez sahne alırken, Djaniny ise yine MKE Ankaragücü'ne karşı ve deplasmanda 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçında birer kez fileleri havalandırdı. Ligde 9 maçtır gol hasreti yaşayan Nwakaeme ise ikinci yarıdaki tek golünü 2-0 kazanılan.

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