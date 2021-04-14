14 Nisan 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Koita transferini bitirdi! Sezon sonunda...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan Trabzonspor, Abdullah Avcı önderliğinde gelecek sezona damga vuracak bir kadro kurmak istiyor. Bu kapsamda transfer çalışmalarını sürdüren bordo mavililer, bir süredir Kasımpaşa'nın forveti Koita'yı gündeminde tutuyordu. Her konuda anlaşma sağlamayı başaran Trabzonspor, bu transferi sezon sonunda bitirecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Koita transferini bitirdi! Sezon sonunda...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.04.2021

Yeni sezonun kadrosunu şimdiden oluşturma çalışmalarına başlayan 'da forvet adaylarından biri ile sezon sonu bitecek olan 'ydı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Koita transferini bitirdi! Sezon sonunda...

30 yaşındaki santrforu devre arasında da kadrosuna katmak isteyen ancak istediği sonucu elde edemeyen bordo- mavililer, sezon sonu için yeni bir girişim daha yapmıştı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Koita transferini bitirdi! Sezon sonunda...

Teknik direktör 'nın da kadrosunda görmeyi istediği tecrübeli futbolcuyla geçtiğimiz günlerde bir görüşme daha gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Koita transferini bitirdi! Sezon sonunda...

kurmaylarına ile sözleşme yenilemeyeceğini söyleyen Koita'nın kendisine yapılan teklifi önemli oranda kabul ettiği belirtildi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Koita transferini bitirdi! Sezon sonunda...

KANATLARDA DA OYNAYABİLİYOR

Gineli futbolcuyla sezon bitmeden kesin anlaşma sağlandı ancak resmi imzaların atılması için ligin bitmesi bekleniyor. Sağ ve sol kanatta da oynayabilen yıldız futbolcu bu sezon çıktığı 9 maçta 4 gol kaydetmiş ve kulüpte yaşanan anlaşmazlıklar sonucu kadro dışı kalmış, daha sonra affedilmişti.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Koita transferini bitirdi! Sezon sonunda...

Koita kariyerinde 'dan önce , , , ve kulüplerinin formalarını giymişti. Tecrübeli futbolcu, 'nda ise 4 kez oynadı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Koita transferini bitirdi! Sezon sonunda...

1.86 boyundaki hücum futbolcusunun, 'a gelmek için ekibinin yeni sözleşme teklifini reddettiği belirtiliyor. pasaportu da bulunan Koita, bordo-mavili formaya çok yakın. (Fotomaç)

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