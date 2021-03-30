30 Mart 2021, Salı
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Trabzonspor'da Benik Afobe takım bakmaya başladı
Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Benik Afobe, bordo-mavililerde gerekli performansı gösteremedi. İngiliz forvet, takım bakmaya başladı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Sezon başında büyük umutlarla kiralanan Benik Afobe, Türkiye'de dikiş tutturamadı. Abdullah Avcı'nın kendisine verdiği forma şanslarının hiçbirini değerlendiremeyen İngiliz forvet, ülkesinde takım arayışına başladı. Menajerine talimat veren Afobe, kariyerine İngiltere'de devam etmek istiyor. Afobe'nin, Championship ekibi Stoke City ile 1 yıl sözleşmesi kaldı.
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