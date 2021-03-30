30 Mart 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Benik Afobe takım bakmaya başladı

Afobe takım bakmaya başladı
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Giriş Tarihi: 30.03.2021

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Benik Afobe, bordo-mavililerde gerekli performansı gösteremedi. İngiliz forvet, takım bakmaya başladı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Sezon başında büyük umutlarla kiralanan Benik Afobe, Türkiye'de dikiş tutturamadı. 'nın kendisine verdiği forma şanslarının hiçbirini değerlendiremeyen İngiliz forvet, ülkesinde takım arayışına başladı. Menajerine talimat veren Afobe, kariyerine İngiltere'de devam etmek istiyor. Afobe'nin, ekibi Stoke City ile 1 yıl sözleşmesi kaldı.

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