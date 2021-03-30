Son dakika spor haberleri: Buffon bile hayran kaldı! Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ın talipleri artıyor
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır A Milli Takım'ın Hollanda ile oynadığı maçta penaltı kurtarmış, Norveç karşılaşmasında ise performansıyla kalesinde geçit vermemişti. Bordo-mavililerin ardından milli forma altında da başarılı bir performans gösteren 24 yaşındaki oyuncunun talipleri de artıyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır'ın gelecek sezon için takımda kalma ihtimali her geçen gün düşüyor.
Yönetim kurulunun da sezon başında transferi son anda gerçekleşmeyen Çakır'ın gidişine bu kez onay vereceği ancak rakamsal beklentilerin de oldukça yüksek olduğu öğrenildi.
Bu iki kulübün de 24 yaşındaki eldivenin bundan sonraki maçlarını takip etme kararı aldığı ve menajeriyle bağlantıya geçtiği ifade edildi.
MENAJERİ HEMEN DEVREYE GİRDİ
Bu arada Uğurcan Çakır'ın performansı dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen ve 43 yaşında olmasına rağmen hala Juventus forması giyen Gianluigi Buffon'un da dikkatini çekti.
Tecrübeli file bekçisinin menajeri Silvano Martina'ya Uğurcan Çakır ile bağlantıya geçmesini söylediği ve Martina'nın da Roma'nın Uğurcan Çakır ile ilgilenmesinde etkin rol oynadığı öğrenildi.
Başarılı eldivenin yabancı menajeri Arturo Canales ile iletişime geçen Martina'nın oyuncuyu Roma'ya getirmek için yetki istediği de öğrenildi. Bu konuda önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor.
Yunus Emre SEL
Opta verilerine göre bu sezon en az 15 Süper Lig maçında görev yapan kaleciler arasında kurtarış yüzdesi en yüksek isim, % 76 ile Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır oldu.
Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en değerli oyuncuları sıralamasında ilk sıra Uğurcan Çakır'ın... Çakır, 16 milyon değeri ile ilk basamakta bulunuyor.
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