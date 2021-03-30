30 Mart 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Buffon bile hayran kaldı! Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ın talipleri artıyor

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır A Milli Takım'ın Hollanda ile oynadığı maçta penaltı kurtarmış, Norveç karşılaşmasında ise performansıyla kalesinde geçit vermemişti. Bordo-mavililerin ardından milli forma altında da başarılı bir performans gösteren 24 yaşındaki oyuncunun talipleri de artıyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Buffon bile hayran kaldı! Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ın talipleri artıyor
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 Giriş Tarihi: 30.03.2021

Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır'ın gelecek sezon için takımda kalma ihtimali her geçen gün düşüyor.

Son dakika spor haberleri: Buffon bile hayran kaldı! Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ın talipleri artıyor

Yönetim kurulunun da sezon başında transferi son anda gerçekleşmeyen Çakır'ın gidişine bu kez onay vereceği ancak rakamsal beklentilerin de oldukça yüksek olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Buffon bile hayran kaldı! Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ın talipleri artıyor

Fotomaç'ın haberine göre; , , ve gibi kulüplerin talip olduğu Uğurcan Çakır için iki yeni kulüp daha gündeme geldi. Alman ekibi ve İtalyan ekibi .

Son dakika spor haberleri: Buffon bile hayran kaldı! Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ın talipleri artıyor

Bu iki kulübün de 24 yaşındaki eldivenin bundan sonraki maçlarını takip etme kararı aldığı ve menajeriyle bağlantıya geçtiği ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Buffon bile hayran kaldı! Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ın talipleri artıyor

MENAJERİ HEMEN DEVREYE GİRDİ

Bu arada Uğurcan Çakır'ın performansı dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen ve 43 yaşında olmasına rağmen hala forması giyen 'un da dikkatini çekti.

Son dakika spor haberleri: Buffon bile hayran kaldı! Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ın talipleri artıyor

Tecrübeli file bekçisinin menajeri 'ya Uğurcan Çakır ile bağlantıya geçmesini söylediği ve Martina'nın da 'nın Uğurcan Çakır ile ilgilenmesinde etkin rol oynadığı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Buffon bile hayran kaldı! Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ın talipleri artıyor

Başarılı eldivenin yabancı menajeri ile iletişime geçen Martina'nın oyuncuyu 'ya getirmek için yetki istediği de öğrenildi. Bu konuda önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor.



Son dakika spor haberleri: Buffon bile hayran kaldı! Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ın talipleri artıyor

Opta verilerine göre bu sezon en az 15 Süper Lig maçında görev yapan kaleciler arasında kurtarış yüzdesi en yüksek isim, % 76 ile Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır oldu.

Son dakika spor haberleri: Buffon bile hayran kaldı! Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ın talipleri artıyor

Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en değerli oyuncuları sıralamasında ilk sıra Uğurcan Çakır'ın... Çakır, 16 milyon değeri ile ilk basamakta bulunuyor.

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