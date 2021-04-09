09 Nisan 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Bakasetas farkı!

Fırtına'da maestro farkı! Ligin 2. yarısında...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 Giriş Tarihi: 09.04.2021

Son dakika spor haberleri: ’un sezonun ikinci yarısında kaydettiği 15 golün 6’sına imzasını koyan 27 yaşındaki Yunan maestro Bakasetas, kazanılan 24 puanın 13’üne katkı sağladı, bordo-mavilileri ayakta tuttu. ( haberleri)

en iyi devre arası transferlerinden biri olan Bakasetas, gollerine devam ediyor... Son olarak mücadelesinde fileleri havalandıran Yunan maestro, 'da 6. kez bu sevinci yaşadı. Daha önce , , ve karşılaşmalarında attığı gollerle 'yı galibiyete taşıyan 27 yaşındaki 10 numara, bu kez 1 puanı getiren isimdi. Trabzonspor'un sezonun ikinci yarısında kaydettiği 15 golün 6'sının altında imzası bulunan Bakasetas, hücum istatistiklerine bakıldığında neredeyse takımın skor yükünün yarısını tek başına çekti. olmasına rağmen forvetlerden fazla katkı sağlayan Bakasetas, Fırtına'nın ligin ikinci devresinde kazandığı 24 puanın 13'ünde imzası bulunuyor. (Fotomaç)
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