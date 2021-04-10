Milli ara sonrası 32 ve 33. haftada alınan sürpriz sonuçlarla ligde kartlar yeniden dağıtıldı. Kalan 9 haftaya lider Beşiktaş önemli bir avantajla girse de takipçileri Fenerbahçe ve Galatasaray umutlarını koruyor. Hatta Trabzonspor da matematiksel olarak yarışın içinde.