Süper Lig'de şampiyonluk yarışı alev aldı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kalan maçları
Son dakika spor haberi... Süper Lig'de sezonun bitimine kısa bir süre kala şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. Milli aranın ardından zirveye oynayan takımların yaşadığı puan kayıplarının ardından ligde kartlar yeniden dağıtıldı. Bir maç eksiği bulunan Beşiktaş zirvedeki yerini korurken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da şampiyonluk umudu sürüyor. Matematiksel olarak şampiyonluk yarışında bulunan Trabzonspor da şansını sonuna kadar sürdürmek istiyor. İşte Süper Lig'de ilk 4 takımın kalan maçları...
Milli ara sonrası 32 ve 33. haftada alınan sürpriz sonuçlarla ligde kartlar yeniden dağıtıldı. Kalan 9 haftaya lider Beşiktaş önemli bir avantajla girse de takipçileri Fenerbahçe ve Galatasaray umutlarını koruyor. Hatta Trabzonspor da matematiksel olarak yarışın içinde.
Ligin zirvesinde büyük heyecan yaşanırken, alt sıralar da adeta yangın yerine döndü. Bu sezon dört takımın küme düşecek olması korkulu rüya gören kulüplerin sayısını artırdı. En alttaki 26 puanlı Denizli'den 13'üncü sıradaki 35 puanlı Ç. Rize'ye kadar tam 9 takım tehlikede.
İşte Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kalan maçları:
BEŞİKTAŞ: 67 PUAN
34. HAFTA: BB ERZURUMSPOR (D)
35. HAFTA: ANKARAGÜCÜ
36. HAFTA: SİVASSPOR (D)
37. HAFTA: KAYSERİSPOR
38. HAFTA: RİZESPOR (D)
39. HAFTA: HATAYSPOR
40. HAFTA: GALATASARAY (D)
41. HAFTA: KARAGÜMRÜK
42. HAFTA: GÖZTEPE (D)
FENERBAHÇE: 63 PUAN
34. HAFTA: GAZİANTEP FK
35. HAFTA: BAŞAKŞEHİR (D)
36. HAFTA: BAY
37. HAFTA: KASIMPAŞA
38. HAFTA: ALANYASPOR (D)
39. HAFTA: BB ERZURUMSPOR
40. HAFTA: ANKARAGÜCÜ (D)
41. HAFTA: SİVASSPOR
42. HAFTA: KAYSERİSPOR (D)
GALATASARAY: 61 PUAN
34. HAFTA: KARAGÜMRÜK
35. HAFTA: GÖZTEPE (D)
36. HAFTA: TRABZONSPOR
37. HAFTA: ANTALYASPOR (D)
38. HAFTA: KONYASPOR
39. HAFTA: GENÇLERBİRLİĞİ (D)
40. HAFTA: BEŞİKTAŞ
41. HAFTA: DENİZLİSPOR (D)
42. HAFTA: Y. MALATYASPOR
TRABZONSPOR: 57 PUAN
34. HAFTA: RİZESPOR (D)
35. HAFTA: HATAYSPOR
36. HAFTA: GALATASARAY (D)
37. HAFTA: KARAGÜMRÜK
38. HAFTA: GÖZTEPE (D)
39. HAFTA: BAY
40. HAFTA: ANTALYASPOR
41. HAFTA: KONYASPOR (D)
42. HAFTA: GENÇLERBİRLİĞİ
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