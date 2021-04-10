10 Nisan 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı alev aldı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kalan maçları

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de sezonun bitimine kısa bir süre kala şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. Milli aranın ardından zirveye oynayan takımların yaşadığı puan kayıplarının ardından ligde kartlar yeniden dağıtıldı. Bir maç eksiği bulunan Beşiktaş zirvedeki yerini korurken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da şampiyonluk umudu sürüyor. Matematiksel olarak şampiyonluk yarışında bulunan Trabzonspor da şansını sonuna kadar sürdürmek istiyor. İşte Süper Lig'de ilk 4 takımın kalan maçları...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı alev aldı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kalan maçları
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 10.04.2021

Milli ara sonrası 32 ve 33. haftada alınan sürpriz sonuçlarla ligde kartlar yeniden dağıtıldı. Kalan 9 haftaya lider önemli bir avantajla girse de takipçileri ve umutlarını koruyor. Hatta da matematiksel olarak yarışın içinde.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı alev aldı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kalan maçları

Ligin zirvesinde büyük heyecan yaşanırken, alt sıralar da adeta yangın yerine döndü. Bu sezon dört takımın küme düşecek olması korkulu rüya gören kulüplerin sayısını artırdı. En alttaki 26 puanlı Denizli'den 13'üncü sıradaki 35 puanlı Ç. Rize'ye kadar tam 9 takım tehlikede.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı alev aldı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kalan maçları

İşte 'de , , ve 'un kalan maçları:

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı alev aldı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kalan maçları

BEŞİKTAŞ: 67 PUAN

34. HAFTA: BB ERZURUMSPOR (D)
35. HAFTA: ANKARAGÜCÜ
36. HAFTA: SİVASSPOR (D)
37. HAFTA: KAYSERİSPOR
38. HAFTA: RİZESPOR (D)
39. HAFTA: HATAYSPOR
40. HAFTA: (D)
41. HAFTA: KARAGÜMRÜK
42. HAFTA: GÖZTEPE (D)


Süper Lig'de şampiyonluk yarışı alev aldı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kalan maçları

FENERBAHÇE: 63 PUAN

34. HAFTA: GAZİANTEP FK
35. HAFTA: BAŞAKŞEHİR (D)
36. HAFTA: BAY
37. HAFTA: KASIMPAŞA
38. HAFTA: ALANYASPOR (D)
39. HAFTA: BB ERZURUMSPOR
40. HAFTA: ANKARAGÜCÜ (D)
41. HAFTA: SİVASSPOR
42. HAFTA: KAYSERİSPOR (D)

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı alev aldı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kalan maçları

GALATASARAY: 61 PUAN

34. HAFTA: KARAGÜMRÜK
35. HAFTA: GÖZTEPE (D)
36. HAFTA:
37. HAFTA: ANTALYASPOR (D)
38. HAFTA: KONYASPOR
39. HAFTA: GENÇLERBİRLİĞİ (D)
40. HAFTA:
41. HAFTA: DENİZLİSPOR (D)
42. HAFTA: Y. MALATYASPOR

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı alev aldı! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kalan maçları

TRABZONSPOR: 57 PUAN

34. HAFTA: RİZESPOR (D)
35. HAFTA: HATAYSPOR
36. HAFTA: (D)
37. HAFTA: KARAGÜMRÜK
38. HAFTA: GÖZTEPE (D)
39. HAFTA: BAY
40. HAFTA: ANTALYASPOR
41. HAFTA: KONYASPOR (D)
42. HAFTA: GENÇLERBİRLİĞİ

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