Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun'dan Trabzonspor açıklaması!
Son dakika spor haberi... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, maçın zorluk derecesinin çok yüksek olduğunu ancak hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Uygun, Abdullah Avcı geldikten sonra oyun anlayışı değişen bir Trabzonspor olduğunu belirtti. | Son dakika Trabzonspor haberleri
Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Göztepe maçında alınan mağlubiyetten ders çıkardıklarını ve Trabzonspor maçında daha iyi bir futbol izletme gayretinde olacaklarını söyledi.
49 yaşındaki çalıştırıcı, iki takımın maçlarının keyifli geçtiğini vurgularken, "Abdullah Avcı hoca geldikten sonra oyun anlayışı ve planlaması değişen bir Trabzonspor gördük. İhtiyacımız olan üç puanı alabileceğimiz, sistem ve taktik anlamında sahada savaşarak kazanmak istediğimiz bir maç bizi bekliyor." diye konuştu.
Eksikleri olduğunu anlatan Bülent Uygun, "Covid-19'a yakalanan ve sakat olan bazı oyuncularımız var. Benim futbolcu kardeşlerimden kim oynarsa oynasın, sahada kazanma adına mücadelesini ortaya koyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
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