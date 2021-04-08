08 Nisan 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun'dan Trabzonspor açıklaması!

Bülent Uygun'dan Trabzonspor açıklaması!
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 Giriş Tarihi: 08.04.2021

Son dakika spor haberi... 'in 34. haftasında 'u ağırlayacak 'un teknik direktörü , maçın zorluk derecesinin çok yüksek olduğunu ancak hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Uygun, Abdullah Avcı geldikten sonra oyun anlayışı değişen bir Trabzonspor olduğunu belirtti. | Son dakika Trabzonspor haberleri

Rizespor Teknik Direktörü , Göztepe maçında alınan mağlubiyetten ders çıkardıklarını ve maçında daha iyi bir futbol izletme gayretinde olacaklarını söyledi.

49 yaşındaki çalıştırıcı, iki takımın maçlarının keyifli geçtiğini vurgularken, "Abdullah Avcı hoca geldikten sonra oyun anlayışı ve planlaması değişen bir Trabzonspor gördük. İhtiyacımız olan üç puanı alabileceğimiz, sistem ve taktik anlamında sahada savaşarak kazanmak istediğimiz bir maç bizi bekliyor." diye konuştu.

Eksikleri olduğunu anlatan Bülent Uygun, "Covid-19'a yakalanan ve sakat olan bazı oyuncularımız var. Benim futbolcu kardeşlerimden kim oynarsa oynasın, sahada kazanma adına mücadelesini ortaya koyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'un Emre Akbaba resti!

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