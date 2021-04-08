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Trabzonspor duraklama dönemine geçti!

Fırtına duraklamaya geçti Son 7 karşılaşmada...
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 Giriş Tarihi: 08.04.2021

Son dakika spor haberleri: Yedi maçlık galibiyet serisi ile şahlanan , son yedi karşılaşmanın ise sadece ikisini kazanabildi. Karadeniz devi bu periyotta 12 puan yitirip zirve yarışında yara aldı. ( haberleri)

Süper Lig'de 10 maçlık yenilmezlik ve 7 karşılaşmalık galibiyet serisi yakalayan 'da 27'nci haftadaki mağlubiyeti ile başlayan düşüş devam ediyor. Teknik direktör 'nın göreve gelişinden sonra önemli bir çıkışa imza atarak küme düşme hattından 4'üncülüğe kadar yükselip iddialı konuma gelen bordo- mavililer, ligde son 7 haftada 5 maçtaki puan kayıplarıyla yarışta ciddi yaralar aldı ve önemli fırsatlar teperek duraklama dönemine girdi. Karadeniz devi özellikle son haftalarda istediği sonuçları alamadı, milyonlarca taraftarını üzdü. Trabzonspor'daki düşüş 27'nci haftada sahasında 1-0 mağlup olduğu Fenerbahçe karşılaşmasıyla başladı. Sonraki hafta deplasmanda 'yı 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, 29'uncu haftada ise sahasında 'a 3-1 kaybetti. Karadeniz ekibi sonraki 4 maçında ise deplasmanda ile golsüz berabere kaldı, evinde 'nü 4-1 mağlup etti, deplasmanda ile golsüz ve sahasında ile ise 1-1 kaldı. Trabzonspor son 7 maçta 12 puan kaybederken hanesine 9 puan yazdırabildi. (Fotomaç)
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