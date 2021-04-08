08 Nisan 2021, Perşembe
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Trabzonspor duraklama dönemine geçti!
Son dakika spor haberleri: Yedi maçlık galibiyet serisi ile şahlanan Trabzonspor, son yedi karşılaşmanın ise sadece ikisini kazanabildi. Karadeniz devi bu periyotta 12 puan yitirip zirve yarışında yara aldı. (TS spor haberleri)
Süper Lig'de 10 maçlık yenilmezlik ve 7 karşılaşmalık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor'da 27'nci haftadaki Fenerbahçe mağlubiyeti ile başlayan düşüş devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelişinden sonra önemli bir çıkışa imza atarak küme düşme hattından 4'üncülüğe kadar yükselip iddialı konuma gelen bordo- mavililer, ligde son 7 haftada 5 maçtaki puan kayıplarıyla yarışta ciddi yaralar aldı ve önemli fırsatlar teperek duraklama dönemine girdi. Karadeniz devi özellikle son haftalarda istediği sonuçları alamadı, milyonlarca taraftarını üzdü. Trabzonspor'daki düşüş 27'nci haftada sahasında 1-0 mağlup olduğu Fenerbahçe karşılaşmasıyla başladı. Sonraki hafta deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, 29'uncu haftada ise sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybetti. Karadeniz ekibi sonraki 4 maçında ise deplasmanda BB Erzurumspor ile golsüz berabere kaldı, evinde MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile golsüz ve sahasında Hes Kablo Kayserispor ile ise 1-1 kaldı. Trabzonspor son 7 maçta 12 puan kaybederken hanesine 9 puan yazdırabildi. (Fotomaç)
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