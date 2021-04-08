08 Nisan 2021, Perşembe
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Trabzonspor'un Emre Akbaba resti!
Son dakika spor haberleri: Emre Akbaba’nın Trabzonspor ile anılması tepki çekti. Bordo-mavili yöneticiler, “Devre arasında Emre’yi almak istedik ama bize gelmedi. Galatasaray'da mutluymuş, şimdi biz ilgilenmiyoruz” dediler. (TS spor haberleri)
Galatasaray ile yeni sözleşme için henüz anlaşamayan Emre Akbaba'nın ismi Trabzonspor ile yeniden anılmaya başladı. 28 yaşındaki 10 numarayı getirmek için yetki belgesi almak isteyen menajerler kulübün kapısını çalarken Trabzonspor'dan ise tepki geldi. Yöneticiler, "Emre'ye devre arasında taliptik. Ama gelmek istemedi ve G.Saray'da mutlu olduğunu söyledi. Şimdi de biz istemiyoruz. Gündemimizde yok" dediler. Bordo-mavililer Emre olmayınca Bakasetas'ı renklerine katmıştı. (Fotomaç)
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