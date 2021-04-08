08 Nisan 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un Emre Akbaba resti!

Fırtına'nın Emre Akbaba resti! İstemiyoruz
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.04.2021

Son dakika spor haberleri: ’nın ile anılması tepki çekti. Bordo-mavili yöneticiler, “Devre arasında Emre’yi almak istedik ama bize gelmedi. 'da mutluymuş, şimdi biz ilgilenmiyoruz” dediler. ( haberleri)

ile yeni sözleşme için henüz anlaşamayan 'nın ismi ile yeniden anılmaya başladı. 28 yaşındaki 10 numarayı getirmek için yetki belgesi almak isteyen menajerler kulübün kapısını çalarken Trabzonspor'dan ise tepki geldi. Yöneticiler, "Emre'ye devre arasında taliptik. Ama gelmek istemedi ve G.Saray'da mutlu olduğunu söyledi. Şimdi de biz istemiyoruz. Gündemimizde yok" dediler. Bordo-mavililer Emre olmayınca 'ı renklerine katmıştı. (Fotomaç)
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