09 Nisan 2021, Cuma
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Trabzonspor'da Flavio göze girdi!
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio, Kayserispor maçında göstermiş olduğu performansla teknik heyetten tam not aldı. (TS spor haberleri)
Kayseri maçına kadarki son 5 lig karşılaşmasına kulübede başlayan Flavio, ilk 11 fırsatını iyi değerlendirdi. Yedek kaldığı dönemde dahi takımdaki en istekli oyuncuların başında gelen Brezilyalı futbolcu, Kayseri karşısında 90 dakika boyunca müthiş bir mücadele gösterdi. Karşılaşmanın son bölümlerinde sağ beke geçen Flavio, performansıyla teknik heyetin gözüne girdi. (Fotomaç)
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