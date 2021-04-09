09 Nisan 2021, Cuma

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Trabzonspor'da Flavio göze girdi!

Flavio göze girdi!
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Giriş Tarihi: 09.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'un Brezilyalı orta saha oyuncusu , maçında göstermiş olduğu performansla teknik heyetten tam not aldı. ( haberleri)

maçına kadarki son 5 lig karşılaşmasına kulübede başlayan , ilk 11 fırsatını iyi değerlendirdi. Yedek kaldığı dönemde dahi takımdaki en istekli oyuncuların başında gelen Brezilyalı futbolcu, Kayseri karşısında 90 dakika boyunca müthiş bir mücadele gösterdi. Karşılaşmanın son bölümlerinde sağ beke geçen Flavio, performansıyla teknik heyetin gözüne girdi. (Fotomaç)
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