Trabzonspor'da tek hedef 3 puan! İşte Abdullah Avcı'nın Kayserispor maçı 11'i

Zirve hattındaki takımların puan kaybetmesiyle birlikte ilk 3 için hedefine daha da yaklaşan Trabzonspor, Kayserispor'u ağırlayacak. Bordo-mavililer bu maçtan 3 puan alıp yükselişe geçmek istiyor. İşte Trabzonspor-Kayserispor maçı muhtemel 11'leri...

Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanan ve son 4 maçta 7 puan kaybeden Trabzonspor , ilk dört içerisinde yer alan takımların da puan kaybetmesiyle iddiasını ilerleyen haftalara taşımaya başladı.Bordo-mavililer bugün Hes Kablo Kayserispor 'u mağlup ederek yeniden çıkışa geçmeyi ve seri başlatmayı arzuluyor. Teknik direktör Abdullah Avcı , takımından galibiyet istedi.

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor - Uğurcan, Hüseyin, Hosseini, Hugo, Marlon, Baker, Yunus, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny.

Kayserispor - Doğan, Kolovetsios, Uğur, Aziz, Attamah, Kvrzic, Avramovski, Henrique, Muğdat, İlhan Parlak, Lennon.

FIRTINA 29-7 ÖNDE

Karadeniz devi ile Hes Kablo Kayseri, Süper Lig'de 48'inci kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 47 maçta bordo-mavililer 29 karşılaşmadan galip ayrılırken, konuk ekip ise 7 kez kazandı. 11 mücadele ise berabere bitti. Fırtına, bu periyotta rakip fileleri 88 kez havalandırırken, kalesinde 47 gol gördü.

SAHASINDA TEK YENİLGİ

Trabzonspor, Kayserispor ile sahasında oynadığı 23 maçta sadece 1 yenilgi aldı. 18 karşılaşmada galip gelen bordo-mavililer, 4 kez ile sahadan beraberlikle ayrıldı. İki takım arasındaki ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 0-0 tamamlanmıştı.

ATİLLA KARAOĞLAN YÖNETECEK

Süper Lig'de 33. hafta hakemleri açıklandı. Bugün oynanacak Trabzonspor- Denizlispor karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Fırtına, Karaoğlan ile çıktığı iki maçı da kazanamadı, Konya'ya yenildi, Alanya ile ise berabere kaldı.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ