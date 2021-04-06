Trabzonspor'da tek hedef 3 puan! İşte Abdullah Avcı'nın Kayserispor maçı 11'i
Zirve hattındaki takımların puan kaybetmesiyle birlikte ilk 3 için hedefine daha da yaklaşan Trabzonspor, Kayserispor'u ağırlayacak. Bordo-mavililer bu maçtan 3 puan alıp yükselişe geçmek istiyor. İşte Trabzonspor-Kayserispor maçı muhtemel 11'leri...
Bordo-mavililer bugün Hes Kablo Kayserispor'u mağlup ederek yeniden çıkışa geçmeyi ve seri başlatmayı arzuluyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, takımından galibiyet istedi.
TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor - Uğurcan, Hüseyin, Hosseini, Hugo, Marlon, Baker, Yunus, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny.
Kayserispor - Doğan, Kolovetsios, Uğur, Aziz, Attamah, Kvrzic, Avramovski, Henrique, Muğdat, İlhan Parlak, Lennon.
FIRTINA 29-7 ÖNDE
Karadeniz devi ile Hes Kablo Kayseri, Süper Lig'de 48'inci kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 47 maçta bordo-mavililer 29 karşılaşmadan galip ayrılırken, konuk ekip ise 7 kez kazandı. 11 mücadele ise berabere bitti. Fırtına, bu periyotta rakip fileleri 88 kez havalandırırken, kalesinde 47 gol gördü.
SAHASINDA TEK YENİLGİ
Trabzonspor, Kayserispor ile sahasında oynadığı 23 maçta sadece 1 yenilgi aldı. 18 karşılaşmada galip gelen bordo-mavililer, 4 kez ile sahadan beraberlikle ayrıldı. İki takım arasındaki ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 0-0 tamamlanmıştı.
ATİLLA KARAOĞLAN YÖNETECEK
Süper Lig'de 33. hafta hakemleri açıklandı. Bugün oynanacak Trabzonspor- Denizlispor karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Fırtına, Karaoğlan ile çıktığı iki maçı da kazanamadı, Konya'ya yenildi, Alanya ile ise berabere kaldı.
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