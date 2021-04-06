06 Nisan 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da tek hedef 3 puan! İşte Abdullah Avcı'nın Kayserispor maçı 11'i

Fırtına tek hedef 3 puan! İşte Avcı'nın Kayseri maçı 11'i
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.04.2021

Zirve hattındaki takımların puan kaybetmesiyle birlikte ilk 3 için hedefine daha da yaklaşan , 'u ağırlayacak. Bordo-mavililer bu maçtan 3 puan alıp yükselişe geçmek istiyor. İşte Trabzonspor-Kayserispor maçı muhtemel 11'leri...

Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanan ve son 4 maçta 7 puan kaybeden , ilk dört içerisinde yer alan takımların da puan kaybetmesiyle iddiasını ilerleyen haftalara taşımaya başladı.

Bordo-mavililer bugün Hes Kablo 'u mağlup ederek yeniden çıkışa geçmeyi ve seri başlatmayı arzuluyor. Teknik direktör , takımından galibiyet istedi.

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor - Uğurcan, Hüseyin, Hosseini, Hugo, Marlon, Baker, Yunus, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny.

Kayserispor - Doğan, Kolovetsios, Uğur, Aziz, Attamah, Kvrzic, Avramovski, Henrique, Muğdat, İlhan Parlak, Lennon.

FIRTINA 29-7 ÖNDE

Karadeniz devi ile Hes Kablo Kayseri, Süper Lig'de 48'inci kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 47 maçta bordo-mavililer 29 karşılaşmadan galip ayrılırken, konuk ekip ise 7 kez kazandı. 11 mücadele ise berabere bitti. Fırtına, bu periyotta rakip fileleri 88 kez havalandırırken, kalesinde 47 gol gördü.

SAHASINDA TEK YENİLGİ

Trabzonspor, Kayserispor ile sahasında oynadığı 23 maçta sadece 1 yenilgi aldı. 18 karşılaşmada galip gelen bordo-mavililer, 4 kez ile sahadan beraberlikle ayrıldı. İki takım arasındaki ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 0-0 tamamlanmıştı.

ATİLLA KARAOĞLAN YÖNETECEK
Süper Lig'de 33. hafta hakemleri açıklandı. Bugün oynanacak Trabzonspor- Denizlispor karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Fırtına, Karaoğlan ile çıktığı iki maçı da kazanamadı, Konya'ya yenildi, Alanya ile ise berabere kaldı.

Fırtına'dan müthiş rekor! 37 yılın en iyisi... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Uğurcan'a dev talip! Milli yıldızla takım arkadaşı olacaklar Uğurcan'a dev talip! Milli yıldızla takım arkadaşı olacaklar
Fırtına en az gol yiyen takım! Fırtına en az gol yiyen takım!
Yıldız futbolcu o ülkeyi karıştırdı! Transfer… Yıldız futbolcu o ülkeyi karıştırdı! Transfer…
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör