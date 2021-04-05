05 Nisan 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan müthiş rekor! 37 yılın en iyisi

Fırtına'dan müthiş rekor! 37 yılın en iyisi...
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Giriş Tarihi: 05.04.2021

, ’ye ’de kaybettikten sonra bir daha deplasmanda bileği bükülmedi. -mavililer 1983-1984 senesindeki 14 maçlık seriye yaklaşırken deplasmanda 8 maçta gol yemedi. ( haberleri)

'da Eddie dönemi yüzünden geride başladığı zirve yarışına sayesinde ortak olmuştu. temsilcisinin bu başarısında deplasman maçlarının payı büyük. Trabzonspor bu sezon dış sahada sadece 'ye kaybetti. Bundan sonra çıktığı 13 mücadelede hiç yenilgi görmedi. 8 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Avcı ve öğrencileri bu başarılarıyla tarihe de geçtiler. Dış saha performansı son 37 yılın en iyisi olan Trabzonspor sadece 1983-84 sezonuna geçiliyor. Şampiyonluğa ulaştığı o yılda deplasmanda 14 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı.

DEPLASMANDA 31 PUAN

Trabzonspor'un 32 hafta sonunda 56 puanı bulunuyor. -mavililer bu puanların 31'ini dış sahada, 25'ini ise iç sahada topladı. Deplasmandaki bu başarılı performansıyla zirve yarışına ortak olan Karadeniz devi rakiplerine konuk olduğu 16 maçtan 8 galibiyet çıkardı. 7 defa sahadan beraberlikle ayrılan Trabzonspor sadece 1 yenilgi gördü. Bordomavililer'in savunma performansları da üst düzeydi. , Newton döneminde dış sahada 1 maçta kalesinde gol görmemişti. Abdullah Avcı döneminde ise 7 karşılaşmada daha kalesini gole kapattı. (Fotomaç)
Trabzonspor'da golcüler sessiz kaldı!

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