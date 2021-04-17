Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, evinde Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Trabzonspor ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala ilk 11'ler de belli oldu.

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Bakasetas, Yusuf, Nwakaeme, Djaniny

Hatayspor: Munir, Yusuf, Santos, Popov, Katranis, Aabid, Ribeiro, Kamara, Traore, Boupendza, Diouf

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Hatayspor maçı 17 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR'DA HEDEF PLAKA

Süper Lig'de oynadığı 33 maçta 16 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde eden Trabzonspor, attığı 40 gole karşılık kalesinde ise 31 gol gördü. 58 puan toplayan bordo-mavililer sahasında konuk edeceği Hatayspor'u yenmesi halinde puanını 61'e çıkartacak ve plaka diyecek.

PUAN KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Bordo-mavililer ligde oynadığı son 5 maçta 8 puan bıraktı. 1 galibiyet 4 beraberlik alan Karadeniz ekibi aynı puan kaybını daha önceki 13 karşılaşmada yaşamıştı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışının gerisinde kalan bordo-maililer, ligi ilk dört takım arasında tamamlayarak Avrupa kupalarına katılmayı planlıyor.

AVCI'NIN ELİ GÜÇLENİYOR

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan oyuncuların tedavilerini tamamlayıp takımla birlikte çalışmalara başlaması kalan haftalarda Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın elini güçlendiriyor. Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısında oyuna giren Berat Özdemir'in yanı sıra Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Ömür, Trondsen gibi isimlerin takımla birlikte çalışmalara başlaması Hatayspor maçı öncesi moralleri yükseltti. Çaykur Rizespor maçında sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayan Nwakaeme ve Ekuban'ın durumları ise maç günü netlik kazanacak.

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