02 Nisan 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor’da seçimli Divan Genel Kurulu'nun tarihi belli oldu

Seçimli Divan Genel Kurulu'nun tarihi belli oldu
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.04.2021

, 48. Olağan seçimli Divan Genel Kurulu toplantısının tarihi belli oldu. Bordo-mavililerin yaptığı açıklamaya göre toplantı, 28 Nisan tarihinde yapılacak. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Divan Başkanlık Kurulu'nun 48'inci Olağan Seçimli Divan Genel Kurulu'nun; 20 Nisan 2021 Salı günü saat 11.00'de Ziyabey Tesisleri Lokalinde çoğunluk aranarak, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28 Nisan 2021 Çarşamba günü 11.00-16.00 saatleri arasında Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verildiği belirtildi. Toplantıda Divan Başkanlık Kurulu Faaliyet Raporu'nun sunumu, başkan adaylarının konuşmalarının yanı sıra seçim maddeleri yer alıyor.

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