Trabzonspor’da seçimli Divan Genel Kurulu'nun tarihi belli oldu
Trabzonspor, 48. Olağan seçimli Divan Genel Kurulu toplantısının tarihi belli oldu. Bordo-mavililerin yaptığı açıklamaya göre toplantı, 28 Nisan tarihinde yapılacak. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Divan Başkanlık Kurulu'nun 48'inci Olağan Seçimli Divan Genel Kurulu'nun; 20 Nisan 2021 Salı günü saat 11.00'de Trabzonspor Ziyabey Tesisleri Lokalinde çoğunluk aranarak, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28 Nisan 2021 Çarşamba günü 11.00-16.00 saatleri arasında Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verildiği belirtildi. Toplantıda Divan Başkanlık Kurulu Faaliyet Raporu'nun sunumu, başkan adaylarının konuşmalarının yanı sıra seçim maddeleri yer alıyor.
Divan Başkanlık Kurulu Olağan Seçimli Genel Kurul İlanı— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 2, 2021
Detaylar👉 https://t.co/Z05RbKTniz pic.twitter.com/Hbc9pe5hhw
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