06 Nisan 2021, Salı
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İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI;
Oyunun güzelliği bu. Bugün istatistik olarak çok şeyi yaptık. Öndeki baskılar, topu geri alma. İyi topa sahip olma, farklı hücum varyasyonları. Bugün kazanmak için herşeyi denedik. Bugün istatistik olarak birçok şeyi kırmış olabiliriz. Direk var, rakip ceza sahasına girme var, 28 şut var.
Bu takım denedi. En çok gol yiyen takımdan, en az gol yiyen takıma döndük. Rakip kaleci Doğan'ı tebrik ederim, çok iyi bir maç çıkardı.
Trabzonspor Kayserispor maçının ardından Abdullah Avcı: Kazanmak için her şeyi yaptık
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, " Bugün istatistik olarak birçok şeyi kırmış olabiliriz. Direk var, rakip ceza sahasına girme var, 28 şut var." dedi. (TS spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Abdullah Avcı değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI;
Oyunun güzelliği bu. Bugün istatistik olarak çok şeyi yaptık. Öndeki baskılar, topu geri alma. İyi topa sahip olma, farklı hücum varyasyonları. Bugün kazanmak için herşeyi denedik. Bugün istatistik olarak birçok şeyi kırmış olabiliriz. Direk var, rakip ceza sahasına girme var, 28 şut var.
Bu takım denedi. En çok gol yiyen takımdan, en az gol yiyen takıma döndük. Rakip kaleci Doğan'ı tebrik ederim, çok iyi bir maç çıkardı.
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