06 Nisan 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor Kayserispor maçının ardından Abdullah Avcı: Kazanmak için her şeyi yaptık

Abdullah Avcı: Kazanmak için her şeyi yaptık
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 33. haftasında ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, " Bugün istatistik olarak birçok şeyi kırmış olabiliriz. Direk var, rakip ceza sahasına girme var, 28 şut var." dedi. ( haberleri)

'in 33. haftasında ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI;

Oyunun güzelliği bu. Bugün istatistik olarak çok şeyi yaptık. Öndeki baskılar, topu geri alma. İyi topa sahip olma, farklı hücum varyasyonları. Bugün kazanmak için herşeyi denedik. Bugün istatistik olarak birçok şeyi kırmış olabiliriz. Direk var, rakip ceza sahasına girme var, 28 şut var.
Bu takım denedi. En çok gol yiyen takımdan, en az gol yiyen takıma döndük. Rakip kaleci 'ı tebrik ederim, çok iyi bir maç çıkardı.
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