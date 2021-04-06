06 Nisan 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika: Trabzonspor'un Kayserispor maçının 11'leri belli oldu

Trabzonspor-Kayserispor | İlk 11'ler belli oldu
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 Giriş Tarihi: 06.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. İki takımında ilk 11'leri belli oldu.

'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerin ilk 11'i belli oldu.

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Kayserispor maçı 6 Nisan Salı günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: , Türkmen, , Vitor , , Flavio, , Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban,

Kayserispor: Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Demirok, , Muhar, Avramovski, , , ,

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