Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "İlk 3 için iştahımız kabarık. Her zaman fırsat çıkabilir." dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı'nın o sözleri:

"Cezalılar var, sakatlar var. 21 oyuncumuz var ama 7-8 tanesi altyapıdan. 3 gün evvel bir maç oynadık. 4 gün sonra da yapacağız. Yorgunluk ve sakatlık ihtimali üzerinden bir planlama yaptık.

Lige nasıl başladığımız değil, nasıl bitirdiğimiz önemli. Daha 9 maç var. Nereye gidebiliriz? 1 puan bile bazen değerli. Kazanmak önemli. Kazanmak için sabır, plan ve aklın olduğu bir oyun bizi bekliyoruz.

"İlk üç için iştahınız ne kadar kabarık?' sorusuna Abdullah Avcı: "Her zaman kabarık. Her zaman isteyeceğiz. Bu oyun böyle. Her zaman fırsat önüne çıkabilir."

