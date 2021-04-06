Trabzonspor'un transfer gündeminde olan ve kulübü Fortuna Düsseldorf ile mukavelesi sezon sonunda bitecek Kenan Karaman, geleceğiyle ilgil kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme gelen isimlerde biri de Kenan Karaman'dı...

Almanya'da Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcu Kenan Karaman'ın takımıyla yeni sözleşme imzalamayacağı ve kulüpten ayrılacağı iddia edildi.



Haber 61'in haberine göre, milli futbolcu Kenan Karaman ile Fortuna Düsseldorf'un yolları sezon sonunda ayrılıyor.



27 yaşındaki golcü futbolcunun Alman ekibiyle yeni sözleşme imzalamayacağı iddia edildi. Ayrıca, Düsseldorf'un Kenan'ın yerine Darmstadt'ta forma giyen bir başka gurbetçi futbolcu Serdar Dursun'u transfer edeceği belirtildi.



2018 yılında Hannover'den Fortuna Düsseldorf'a transfer olan Kenan Karaman, bu sezon Bundesliga 2'de çıktığı 24 maçta 7 kez rakip ağları sarsmayı başardı.



Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan golcü futbolcunun adı Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyor. Kenan Karaman son olarak milli takım kampında corona virüse yakalanmıştı.

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