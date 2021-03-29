29 Mart 2021, Pazartesi

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Trabzonspor'da Sivasspor mesaisi sürüyor!

Fırtına'da Sivasspor mesaisi sürüyor!
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Giriş Tarihi: 29.03.2021

Spor Toto 'in 32. haftasında ile karşılaşacak , 1 günlük iznin ardından çalışmalarına devam etti. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Teknik Direktör yönetiminde saat 11.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda; teknikle bağlantılı dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışmaları, geniş alan oyunları ve topa sahip olma oyunları oynandı. Antrenmanda, ülkelerinin milli takımlarında bulunan oyuncuların yanı sıra tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür yer almadı, Berat ve Kamil Ahmet de takımdan ayrı olarak çalıştı. Trondsen ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı, daha sonra ise bireysel olarak çalışmalara devam etti. Ayrıca özel olarak verilen iznini tamamlayan Nwakaeme de bugün çalışmalara başladı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarına devam edecek.

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