29 Mart 2021, Pazartesi
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Abdullah Avcı hedefi belirledi!
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Abdullah Avcı, kurmaylarıyla ligin kalan bölümüyle ilgili detaylı planlarını hazırladı. Amaç kalan tüm puanları alarak rakiplerinin takılmasını beklemek. (TS spor haberleri)
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile büyük çıkış yakaladıktan sonra ligin son bölümünde tökezlemişti. Bordo-mavililer yine de üst sıralardaki büyük yarışından kopmadı. Karadeniz temsilcisinde zirve umutları tükenmedi. Teknik direktör Abdullah Avcı ve kurmayları milli arada toplantı üzerine toplantı gerçekleştirdi. Bordomavillierde hedef kalan tüm maçları kazanmak, üzerinde yer alan üç İstanbul ekibinin kayıplarına göre de tırmanışını sürdürmek. Avcı öğrencileriyle de yaptığı görüşmelerde "Bugüne kadar çok önemli işler başardınız. Puan olarak çok aşağılardan gelip yukarıyı yakaladınız. Bundan sonrası için de her şey olabilir. Önemli olan bizim kazanmamız. Biz maçlarımızı kazanırsak ligi daha üst sıralarda bitirmemiz için hiç bir engel kalmaz" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)
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