29 Mart 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Abdullah Avcı hedefi belirledi!

Avcı hedefi belirledi!
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Giriş Tarihi: 29.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'da , kurmaylarıyla ligin kalan bölümüyle ilgili detaylı planlarını hazırladı. Amaç kalan tüm puanları alarak rakiplerinin takılmasını beklemek. ( haberleri)

, ile büyük çıkış yakaladıktan sonra ligin son bölümünde tökezlemişti. Bordo-mavililer yine de üst sıralardaki büyük yarışından kopmadı. temsilcisinde zirve umutları tükenmedi. Teknik direktör Abdullah Avcı ve kurmayları milli arada toplantı üzerine toplantı gerçekleştirdi. Bordomavillierde hedef kalan tüm maçları kazanmak, üzerinde yer alan üç ekibinin kayıplarına göre de tırmanışını sürdürmek. Avcı öğrencileriyle de yaptığı görüşmelerde "Bugüne kadar çok önemli işler başardınız. Puan olarak çok aşağılardan gelip yukarıyı yakaladınız. Bundan sonrası için de her şey olabilir. Önemli olan bizim kazanmamız. Biz maçlarımızı kazanırsak ligi daha üst sıralarda bitirmemiz için hiç bir engel kalmaz" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)
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