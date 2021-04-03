03 Nisan 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da 2 isim cezalı duruma düştü! Kayserispor maçında yoklar

Fırtına'da 2 isim cezalı duruma düştü! Kayserispor maçında yoklar
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Giriş Tarihi: 03.04.2021

Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Demir Grup ile karşılaştı ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Bordo-mavili takımda Edgar ve Abdulkadir Parmak sarı kart görerek maçında cezalı duruma düştü. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

, Toto Süper Lig'in 32. Haftasında deplasmanda ile karşılaştı.

Müsabakanın 75. dakikasında sarı kart gören Edgar Ie ve 90. dakikada sarı kart gören Abdulkadir Parmak cezalı duruma düştü.

Bordo-mavili takımın 2 yıldızı gelecek hafta oynanacak olan maçında cezalı duruma düştü.

Fırtına Sivas'ta sessiz kaldı! haberin devamı

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