03 Nisan 2021, Cumartesi
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. Haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı.
Trabzonspor'da 2 isim cezalı duruma düştü! Kayserispor maçında yoklar
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Bordo-mavili takımda Edgar ve Abdulkadir Parmak sarı kart görerek Kayserispor maçında cezalı duruma düştü. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. Haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı.
Müsabakanın 75. dakikasında sarı kart gören Edgar Ie ve 90. dakikada sarı kart gören Abdulkadir Parmak cezalı duruma düştü.
Bordo-mavili takımın 2 yıldızı gelecek hafta oynanacak olan Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.
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