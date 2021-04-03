Gelecek sezon hücum hattını daha da zenginleştirmek isteyen Trabzonspor, Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Koita'yı listesine aldı. Bordo-mavililer 30 yaşındaki oyuncunun menajerini davet ederek teklifini iletti. İşte sözleşme şartları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Yeni sezonun kadrosunu şimdiden oluşturma çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da forvet adaylarından biri Kasımpaşa ile sezon sonu bitecek olan Fode Koita. Fotomaç'ın haberine göre; 30 yaşındaki santrforu devre arasında da kadrosuna katmak isteyen ancak istediği sonucu elde edemeyen bordo-mavililer, sezon sonu için yeni bir girişim yaptığı bildirildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da kadrosunda görmeyi istediği futbolcuyla geçtiğimiz günlerde bir görüşme daha yapılmıştı. Trabzonspor kurmaylarına Kasımpaşa ile sözleşme yenilemeyeceğini söyleyen Koita'nın kendisine yapılan teklifi kabul ettiği belirtildi.

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Fransa pasaportu da bulunan futbolcunun menajeri, kesin anlaşmanın yapılması için yeniden Trabzon'a davet edildi. Oyuncuya imza parası olmadan 800'er bin euro'dan 3 yıllık sözleşme önerildi. Sağ ve sol kanatta da başarılı bir şekilde oynayabilen yıldız bu sezon çıktığı 9 maçta 4 gol kaydetmiş ve kulüpte yaşanan anlaşmazlıklar sonucu kadro dışı bırakılmıştı. Daha sonra affedilen Koita kariyerinde Kasımpaşa'dan önce Montpellier, Lens, Le Havre, Caen ve Blackburn formalarını giymişti. 1.86 boyundaki futbolcunun, sürekli olarak Trabzonspor için, "Çok büyük bir takım" vurgusu yaptığı öğrenildi.

2016-17 sezonunda Blackburn Rovers'tan 320 bin euro'ya Kasımpaşa'ya transfer olan Koita, İstanbul ekibiyle çıktığı 110 resmi maçta 31 gol atıp 11 de asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, Gine Milli Takımı'nda ise 4 kez oynadı.

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