03 Nisan 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Koita'ya teklifini iletti! Sözleşme şartları...

Fırtına Koita'ya teklifini iletti! Sözleşme şartları...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.04.2021

Gelecek sezon hücum hattını daha da zenginleştirmek isteyen , Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Koita'yı listesine aldı. Bordo-mavililer 30 yaşındaki oyuncunun menajerini davet ederek teklifini iletti. İşte sözleşme şartları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Yeni sezonun kadrosunu şimdiden oluşturma çalışmalarına başlayan 'da forvet adaylarından biri Kasımpaşa ile sezon sonu bitecek olan Fode Koita. Fotomaç'ın haberine göre; 30 yaşındaki santrforu devre arasında da kadrosuna katmak isteyen ancak istediği sonucu elde edemeyen bordo-mavililer, sezon sonu için yeni bir girişim yaptığı bildirildi. Teknik direktör 'nın da kadrosunda görmeyi istediği futbolcuyla geçtiğimiz günlerde bir görüşme daha yapılmıştı. Trabzonspor kurmaylarına Kasımpaşa ile sözleşme yenilemeyeceğini söyleyen Koita'nın kendisine yapılan teklifi kabul ettiği belirtildi.

TRABZONSPOR BÜYÜK TAKIM

Fransa pasaportu da bulunan futbolcunun menajeri, kesin anlaşmanın yapılması için yeniden Trabzon'a davet edildi. Oyuncuya imza parası olmadan 800'er bin euro'dan 3 yıllık sözleşme önerildi. Sağ ve sol kanatta da başarılı bir şekilde oynayabilen yıldız bu sezon çıktığı 9 maçta 4 gol kaydetmiş ve kulüpte yaşanan anlaşmazlıklar sonucu kadro dışı bırakılmıştı. Daha sonra affedilen Koita kariyerinde Kasımpaşa'dan önce Montpellier, , Le Havre, Caen ve Blackburn formalarını giymişti. 1.86 boyundaki futbolcunun, sürekli olarak Trabzonspor için, "Çok büyük bir takım" vurgusu yaptığı öğrenildi.
2016-17 sezonunda Blackburn Rovers'tan 320 bin euro'ya Kasımpaşa'ya transfer olan Koita, İstanbul ekibiyle çıktığı 110 resmi maçta 31 gol atıp 11 de asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, Gine Milli Takımı'nda ise 4 kez oynadı.

Ağaoğlu resmen açıkladı! Uğurcan'a teklif var mı? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Ağaoğlu resmen açıkladı! Uğurcan'a teklif var mı? Ağaoğlu resmen açıkladı! Uğurcan'a teklif var mı?
Deplasman Avcı'sı! İşte Sivasspor - Trabzonspor maçı 11'leri Deplasman Avcı'sı! İşte Sivasspor - Trabzonspor maçı 11'leri
Fırtına'ya kötü haber! O isim Sivas maçında yok Fırtına'ya kötü haber! O isim Sivas maçında yok
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör