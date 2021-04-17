17 Nisan 2021, Cumartesi
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Ev sahibi ekibin golünü 22. dakikada Djaniny kaydetti.
Konuk ekibin golü ise 90+6'da penaltıdan Boupendza'dan geldi
Bu sonucun ardından ev sahibi takım puanını 59 yaparken, Hatayspor 50 puana yükseldi.
Bordo-mavililer gelecek hafta Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Hatayspor ise evinde Antalyaspor'u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
Trabzonspor 1-1 Hatayspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor evinde Hatayaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor evinde Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.
Ev sahibi ekibin golünü 22. dakikada Djaniny kaydetti.
Konuk ekibin golü ise 90+6'da penaltıdan Boupendza'dan geldi
Bu sonucun ardından ev sahibi takım puanını 59 yaparken, Hatayspor 50 puana yükseldi.
Bordo-mavililer gelecek hafta Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Hatayspor ise evinde Antalyaspor'u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Aabid'in kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Kamara'nın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına yatarak topu kontrol etti.
22. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında orta alandan aldığı topla ilerleyen Djaniny, sol çaprazdan ceza alanına girerek topu kaleci Munir'in üzerinden filelere gönderdi: 1-0
45+1. dakikada Aabid'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Diouf'un kafa vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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