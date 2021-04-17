17 Nisan 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor 1-1 Hatayspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fırtına 90+6'da yıkıldı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.04.2021

'in 35. haftasında evinde ile 1-1 berabere kaldı.

'in 35. haftasında evinde ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.

Ev sahibi ekibin golünü 22. dakikada Djaniny kaydetti.

Konuk ekibin golü ise 90+6'da penaltıdan Boupendza'dan geldi

Bu sonucun ardından ev sahibi takım puanını 59 yaparken, Hatayspor 50 puana yükseldi.

Bordo-mavililer gelecek hafta deplasmanına konuk olacak. Hatayspor ise evinde 'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Aabid'in kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen 'nın kafa vuruşunda, kaleci , sağ tarafına yatarak topu kontrol etti.

22. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında orta alandan aldığı topla ilerleyen Djaniny, sol çaprazdan ceza alanına girerek topu kaleci 'in üzerinden filelere gönderdi: 1-0

45+1. dakikada Aabid'in soldan ortasında, ceza alanı içinde 'un kafa vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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