Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. "3 yıllık süreçte 2 kupa kazandık" diyen Ağaoğlu, milli file bekçisi Uğurcan Çakır'a teklif olup olmadığını da yanıtladı. İşte Ağaoğlu'nun o röportajı... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan başkan Ağaoğlu, Uğurcan Çakır'ın transferiyle ilgili soruya cevap verdi.

İşte Ağaoğlu'nun açıklamalarının satır başları:

"Aslında aradan fazla bir zaman geçmedi 3 sene geçti ama kendi camiamız içerisinde 3 asır gibi algılanmaya başlandı. Yönetime geldiğimiz gün yüz yüze olduğumuz koşulların neler olduğu unutuldu. Bu zaten Trabzonspor'un sıkıntısı değil Türk sporunun sıkıntısı. Yaşadığınız sıkıntıları yapılan yanlışları çok çabuk unuttuğunuz zaman ileriye dönük olarak yapacağınız hamlelerde de hata yapma şansınız ya da şanssızlığınız artıyor. Geldiğimiz zaman bunu defalarca ifade ettik. Yine ifade etmenin gereği var mı yok mu ama şöyle ki hatırlamakta da yarar var. İlk kulübün kapısından içine girer girmez yapılacak ödeme 85 milyon biz nisan ayında göreve geldik haziran sonuna kadar da bir 185 milyon daha neresinden bakarsanız bakın 300 milyona yakın bir ödeme yükü ile karşı karşıya olan oyuncularına 7 aydır maaş ödemeyen icrada 132, FIFA'da 36 dosya, transfer yasakları… Böyle bir kaosun içindeydi."

"Bazen sonuçlar istediğiniz gibi gitmediği zaman kendi kişisel bencil çıkarlarını ön planda tutan insanların manipülasyonuyla yaşananları çok farklı şekilde algılayıp değerlendirebiliyorlar. Onun için özellikle son zamanlarda her puan kaybedilen maçtan sonra yapılan o tür eleştirileri ben hep bu çerçevede değerlendiriyorum. Trabzonspor gibi 20 bine yakın delegesi olan bir grup genel kurul 200 kişiye genel kurul yapamaz. Asıl düşündürücü olan, devasa boyutlara gelmiş olan borç, hatırlayalım Trabzonspor'un yıllık sabit geliri olarak tabir ettiğimiz gelirler 150 – 160 milyon lira. Kur farkı gideri, kredi faizi olarak ödediğimiz para 280 milyon lira."

"TRABZONSPOR'UN 850 -860 MİLYON LİRA BORCU VAR"

Bu 3 büyük rakibinizle olan ekonomik farklılık ne durumda? sorusuna Ağaoğlu şöyle cevap verdi:

Şöyle söyleyeyim 1'e 4. Trabzonspor'un geliri 100 ise Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 400, Beşiktaş'ın 350 milyon. Zaten borçlara da bakarsanız borçlar da aynı oranda. Trabzonspor'a bakarsanız 850 -860 milyon lira borcu var. Diğer kulüplerimize baktığımız zaman Şampiyonluk 3 – 4 milyarlı rakamlarla telaffuz ediliyor. Ama Trabzonspor'un geliri bu. Şampiyonluk yarışının içerisinde olduğumuz rakiplerimizle aramızdaki finansal açık, gap 1'e 4. Ama bu 3 yıllık süreç içerisinde ilginç şeyler yapmak zorunda kaldık. Bugün itibariyle baktığımızda Trabzonspor'un hiç kimseye bir kuruş borcu yok. Vadelenmiş borçları var. Oyuncuların maaşları ayın birinde yatar.

"UĞURCAN ÇAKIR'A İLGİ VAR"

"Yetiştirdiği ve geliştirdiği oyuncularla bu yarışın içerisinde olan ve aynı şekilde çok ciddi bunların transferiyle para kazanan bir Trabzonspor. Yusuf örneğinde olduğu gibi… 375 bin euro verip kiraladığınız Sörloth örneğinde olduğu gibi… Bugün gündemde olan Uğurcan Çakır, Abdulkadir Ömür, Abdulkadir Parmak aynı şekilde Forvetteki Djaniny alakalı olarak transferin penceresinin kapanmasına çok kısa bir süre kala çok yoğun bir ilgi vardı kendisine. Yusuf'un satışı 17-18 milyon Euro + bugün bana göre Türkiye'nin en iyi stoperlerinden birisi Edgar Ie. Edgar pozisyonundaki bir stoperi bugün siz 5-6 milyon Euro bonservis ile ancak alabilirsiniz. O yaşta o yetenekteki bir stoperi... "

"BİRKAÇ TEKLİF VARDI"

"Uğurcan ile alakalı geçen sene yapılan birkaç teklif vardı. Tabii bu pandeminin etkisinde olan kulüplerde şimdi şöyle söyleyeyim pandemi olmasaydı Sörloth 20 değil 35 milyon euro'ya giderdi.

"UĞURCAN KENDİ GİTMEK İSTEMEDİ"

Uğurcan'a yapılan her iki teklifte Uğurcan'la da konuştuğumuz zaman bir değerlendirme yaptık çocuğun kendisi de gitmek istemedi. Benim değerim bu değil dedi. Orada da kendisi çok dik ve uzlaşıcı durdu. Yani kulüp tarafında durdu. Bu çok önemli. Bir oyuncuyu satacağınız zaman eğer oyuncu alıcı kulüp tarafındaysa orada eliniz baya zayıflıyor. Uğurcan kulüp tarafında durdu. Kulübün çalışanı gibi hareket etti. Kulübün çalışanı evet. Profesyonel oyuncusu ama finansal anlamda da CFO gibi davrandı.

"ŞU AN RAKAMLAR BİZİM BEKLENTİLERİMİZLE ÖRTÜŞÜYOR"

Geçen seneki teklifler bizim beklentimizin %30 altındaydı. Şu anda konuşulan rakamlar bir anlamda bizim beklentilerimizle örtüşüyor."

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