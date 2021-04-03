Trabzonspor, formanın sol kolu için sponsorluk imzaladı. Buna göre bordo-mavililerin kasasına 1 yıl için 1.9 milyon TL+KDV girecek. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Karadeniz devi, Mekap firmasıyla anlaşma imzaladı. Kulüpten KAP'a yapılan duyuruda "Şirketimiz ile Mekap Deri ve Ayakkabı San. Tic. A.Ş. arasında, 2021-22 sezonu sonuna kadar sürecek bir reklam ve sponsorluk anlaşması yapılmıştır. Anlaşmaya göre; Mekap, şirketimize, reklam ve sponsorluk bedeli olarak 1 milyon 900 bin TL+KDV ödeyecek" denildi.

Bir Trabzon firması olan Mekap'ın logosu formanın sol kolunda yer alacak.

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