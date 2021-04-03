03 Nisan 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan sponsorluk anlaşması

Trabzonspor'dan sponsorluk anlaşması
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.04.2021

Trabzonspor, formanın sol kolu için sponsorluk imzaladı. Buna göre bordo-mavililerin kasasına 1 yıl için 1.9 milyon TL+KDV girecek. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Karadeniz devi, Mekap firmasıyla anlaşma imzaladı. Kulüpten KAP'a yapılan duyuruda "Şirketimiz ile Mekap Deri ve Ayakkabı San. Tic. A.Ş. arasında, 2021-22 sezonu sonuna kadar sürecek bir reklam ve sponsorluk anlaşması yapılmıştır. Anlaşmaya göre; Mekap, şirketimize, reklam ve sponsorluk bedeli olarak 1 milyon 900 bin TL+KDV ödeyecek" denildi.

Bir firması olan Mekap'ın logosu formanın sol kolunda yer alacak.

Ağaoğlu resmen açıkladı! Uğurcan'a teklif var mı? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Sivasspor - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Sivasspor - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ağaoğlu resmen açıkladı! Uğurcan'a teklif var mı? Ağaoğlu resmen açıkladı! Uğurcan'a teklif var mı?
Fırtına Koita'ya teklifini iletti! Sözleşme şartları... Fırtına Koita'ya teklifini iletti! Sözleşme şartları...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör