Son dakika spor haberi: Sivasspor - Trabzonspor maçının ardından Ahmet Ağaoğlu konuştu! "Gol yollarında..."
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Golsüz berabere biten maçın ardından bordo mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Gol yollarında fazla etkili olamadık. Pozisyonlarımız da vardı ama değerlendiremedik" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Gol yollarında fazla etkili olamadık. Pozisyonlarımız da vardı ama değerlendiremedik" dedi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 0-0 berabere sonuçlanan Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Gol yollarında fazla etkili olamadık. Pozisyonlarımız da vardı ama değerlendiremedik. Tabii ki forvette Djaniny'in eksikliği, Ekuban'ın da özellikle 2'nci yarıda aldığı darbeden sonra biraz oyundan kopmuş olması etkiledi. Dediğim gibi pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. 1 puan aldığımız bir maç oldu. Bir anlamda dengede bir maçtı. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Kayserispor maçına odaklanacağız. Söyleyecek başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.
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