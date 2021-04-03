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Son dakika spor haberi: Sivasspor - Trabzonspor maçının ardından Ahmet Ağaoğlu konuştu! "Gol yollarında..."

Maçın ardından Ağaoğlu konuştu! Pozisyonlarımız vardı ama...
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 Giriş Tarihi: 03.04.2021

'in 32. haftasında ile karşı karşıya geldi. Golsüz berabere biten maçın ardından bordo mavililerin başkanı açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Gol yollarında fazla etkili olamadık. Pozisyonlarımız da vardı ama değerlendiremedik" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Başkanı , "Gol yollarında fazla etkili olamadık. Pozisyonlarımız da vardı ama değerlendiremedik" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 0-0 berabere sonuçlanan maçı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Gol yollarında fazla etkili olamadık. Pozisyonlarımız da vardı ama değerlendiremedik. Tabii ki forvette 'in eksikliği, 'ın da özellikle 2'nci yarıda aldığı darbeden sonra biraz oyundan kopmuş olması etkiledi. Dediğim gibi pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. 1 puan aldığımız bir maç oldu. Bir anlamda dengede bir maçtı. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maçına odaklanacağız. Söyleyecek başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.

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