03 Nisan 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Sivasspor - Trabzonspor maçının ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu! "Ligin en zor..."

Avcı maç sonu açıkladı! Başladığı gibi bitti
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 Giriş Tarihi: 03.04.2021

Teknik Direktörü , 0-0 biten maçının ardından açıklamalarda bulundu. Rakip takıma hiç pozisyon vermediklerini dile getiren Avcı, "Ligin en zor deplasmanlarından bir tanesi" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ()

'in 32. haftasında DG ile deplasmanda 0-0 berabere kalan 'da Teknik Direktör , "Rakipten biraz üstün oynadık ama çok yeterli miydi kazanmak için, belki yeterli değildi. Sonuçta zor bir deplasmandan 1 puanla dönüyoruz" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

Avcı, "Ligimizin en zor deplasmanlarından Sivasspor'a bugün misafir olduk. Özellikle kadro kalitesi olan, bu lige uygun oynayabilen bir takım. Kenar ortaları en fazla yapan takım ve geçişleri kullanan bir takım. Top rakipteyken sıcak teması en fazla yapan bir takım. Buna karşı savunmada da çalıştık. Duran toplar Sivasspor için öncelik olan bir durumdu. Çok tehlikeli bir durum yaşamadık gibi düşünüyorum. Topun bizde olduğu bölümler de oldu. Rakipten biraz üstün oynadık ama çok yeterli miydi kazanmak için, belki yeterli değildi. Sonuçta zor bir deplasmandan 1 puanla dönüyoruz. 2 değişiklik yapabildim, çok fazla seçeneğim yoktu. Bugün başladığı gibi bitti. Tekrar kazanma alışkanlığına başlamak için günü oynayacağımız müsabakaya dinlenerek ve çabuk toparlanacak hazırlanacağımızı düşünüyorum. Sivasspor, ligin ve senelerin en renkli takımlarından bir tanesi. Sivasspor'a başarılar diliyorum. Oyuncularıma bu zorlu deplasmanda oyunu hep ellerinde tuttukları için tebrik ediyorum" diye konuştu.

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