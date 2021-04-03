Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Maçın 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve Mete Kalkavan'ın yönettiği zorlu mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu skorla Trabzonspor puanını 56'ya Sivasspor da 41'e yükseltti.

Ligin 33. haftasında ise Trabzonspor sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sivasspor ise deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Boyd'un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Hakan Arslan'ın kafa vuruşu kale direğinin üstünden auta çıktı.

17. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan gelişen atağında Nwakaeme'nin yakın mesafeden vuruşunu kaleci Ali çeldi.

32. dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında Ekuban ceza sahası içerisinde topa dokunamadı.

33. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından yaptığı tehlikeli vuruş savunmadan sekerek kale direğinin üstünden kornere çıktı.

45. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci topu son anda kornere çeldi.

51. dakikada Yatabare'nin pasında ceza alanı dışında topla buluşan Hakan Arslan'ın sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

58. dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında ceza alanı içinde boş kalan Ekuban'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

90+3. dakikada Ekuban'ın ceza alanı dışından sert şutunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.

Karşılaşma 0-0 tamamlandı.

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