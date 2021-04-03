03 Nisan 2021, Cumartesi

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Sivasspor 0 - 0 Trabzonspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fırtına Sivas'ta sessiz kaldı!
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 Giriş Tarihi: 03.04.2021

'in 32. haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Maçın 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'de 32. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Saat 16.00'da başlayan karşılaşmada ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan ve 'ın yönettiği zorlu mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu skorla Trabzonspor puanını 56'ya Sivasspor da 41'e yükseltti.

Ligin 33. haftasında ise Trabzonspor sahasında ile karşı karşıya gelecek. Sivasspor ise deplasmanda ile kozlarını paylaşacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada 'un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde 'ın kafa vuruşu kale direğinin üstünden auta çıktı.

17. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan gelişen atağında Nwakaeme'nin yakın mesafeden vuruşunu kaleci çeldi.

32. dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde topa dokunamadı.

33. dakikada 'ın ceza sahası dışından yaptığı tehlikeli vuruş savunmadan sekerek kale direğinin üstünden kornere çıktı.

45. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci topu son anda kornere çeldi.

51. dakikada 'nin pasında ceza alanı dışında topla buluşan Hakan Arslan'ın sert şutunda, kaleci meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

58. dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında ceza alanı içinde boş kalan Ekuban'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

90+3. dakikada Ekuban'ın ceza alanı dışından sert şutunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.

Karşılaşma 0-0 tamamlandı.

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