02 Nisan 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor deplasmanda 12 maçtır yenilmiyor

Fırtına'dan müthiş istatistik!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.04.2021

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un 'nın gelişiyle yükselen performansının en güzel örneği ise deplasmanlarda son 12 maçtır namağlup oluşu olarak ön plana çıkıyor. Bordo-mavililer 160 gündür dış sahada maç kaybetmedi. (TS spor haberleri)

'de deplasmanda 12 maçtır yenilmeyen ve ligde devam eden en uzun serinin sahibi olan Trabzonspor'un 160 gündür dış sahada bileği bükülmüyor.
Süper Lig'in 32. haftasında ile Trabzonspor yarın karşılaşacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak olan müsabakayı yönetecek. Yardımcılıklarını ise ve yapacak. Bordo-mavililer, milli ara sonrası deplasmanda oynayacağı maçı kazanarak yeni bir serinin başlangıcını yapmayı hedefliyor.

EN İYİ SERİYE SAHİP
Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 15 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 160 gündür dış sahada maç kaybetmeyen bordo-mavililer bu alanda en iyi seriye sahip takım oldu. 12 maçtır deplasmanda oynadığı maçlarda mağlubiyet yaşamayan Karadeniz ekibi 8 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

AVCI YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ
Trabzonspor Teknik Direktörü , 10 Kasım 2020'de göreve gelmesinin ardından deplasmanda 11 müsabakada 8 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden bordo-mavililer, Avcı öncesi dış sahada oynadığı 4 maçta 3 puan çıkarabildi. Abdullah Avcı'nın gelişi sonrasında ise 27 puan elde ederek bu sezon konuk olduğu karşılaşmalarda 30 puan topladı. Trabzonspor, bu sezon dış sahada tek yenilgisini döneminde karşısında almıştı.

Djaniny ve Berat Özdemir forma giyemeyecek

Trabzonspor'da tedavileri devam eden , ve 'ün yanı sıra takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalar yapan Berat Özdemir ile kart cezalısı olan Djaniny de yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Son antrenmanlara katılmayan Afobe'nin durumu ise belirsizliğini koruyor.
Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya; , , , Vıtor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Bakasetas, Yunus Mallı, Nwakaeme ve Ekuban şeklinde çıkması bekleniyor.
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