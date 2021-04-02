Geçtiğimiz sezonu 2. olarak bitiren Trabzonspor, öne geçtiği maçlarda skoru koruyamamış ve 30 puan kaybetmişti. Fırtına, bu sezon ise skoru tutmayı başardı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, geçen sezon öne geçtiği karşılaşmalarda 9 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayıp 30 puan kaybederken, ligi ikinci sırada bitirmişti. Bu sezon ise Abdullah Avcı yönetiminde 22 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı. Ayrıca skoru korumayı başardı. Karadeniz devi, sadece bir maçta skoru koruyamadı. Trabzonspor, söz konusu maçta sahasında Sivasspor karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

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