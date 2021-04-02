Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte yükselişini sürdürdü. Fırtına, deneyimli teknik adamın geldiği 9. haftadan itibaren en az gol yiyen takım oldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'de geride kalan 30 hafta itibariyle ligin en az gol yiyen 4 takımından biri olan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve başladığı 9'uncu haftadan itibaren en az gol yiyen takım konumunda yer aldı. Avcı öncesi ilk 8 haftada kalesinde 15 gol gören bordo-mavililer, Avcı yönetiminde ligde çıktığı 22 maçta 15 gol yedi. Geride kalan 30 maçlık bölümde ligde 27 gol yiyen Galatasaray, 29 gol yiyen Alanyaspor ve 30 gol yiyen Beşiktaş ile birlikte ligde kalesinde en az gol gören 4 takımdan biri olan Fırtına, teknik direktör Avcı sonrası bu alanda zirvede yer aldı.

TAKIMI SAVUNMA AYAKTA TUTTU

Ligde 30 maç itibarıyla 55 puan toplayan ve zirvenin 9 puan gerisinde 4'üncü sırada yer alan bordo-mavilileri, savunması ayakta tuttu. Ligde attığı gol bakımından 9'uncu sırada yer alan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı göreve geldikten sonraki 22 maçlık periyotta 29 gol kaydedebildi. 22 karşılaşmalık periyotta 15 galibiyet, 4 beraberlik alan ve 3 kez yenilerek hanesine 49 puan yazdıran Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı yönetimindeki 15 galibiyetin 7'sini 1-0'lık skorlarla kazanırken, puan kaybettiği 7 maçta ise toplamda 8 gol yedi.

EN İYİSİ TRABZONSPOR

Teknik direktör Abddullah Avcı yönetiminde ligde 22 maça çıkan bordo-mavililer bu periyotta yediği 15 golle en az kalesinde gol gören takım olurken, onu bir maçı eksik 18 gollü Beşiktaş, 21 gollü Galatasaray ve 23 gol yiyen Fenerbahçe takip etti. Söz konusu periyotta en çok gol yiyen takım ise bir maçı eksik 42 golle Gençlerbirliği olurken, onu 39'ar golle Medipol Başakşehir ile birer maçları eksik Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor takip etti.

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