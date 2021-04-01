01 Nisan 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Uğurcan böyle açıklandı! "Roma gelecek sezon..."

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da göstermiş olduğu performansla sezona damga vuran isimlerin başında gelen Uğurcan Çakır'ın, milli takımda da sergilediği olağanüstü performansının ardından İtalyan devinin harekete geçtiği öğrenildi. İşte son detaylar...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Uğurcan böyle açıklandı! Roma gelecek sezon...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 Giriş Tarihi: 01.04.2021

'un genç file bekçisi Çakır kulübündeki mükemmel performansını milli takımda da sürdürerek adeta tüm gözleri üzerine çevirdi.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Uğurcan böyle açıklandı! Roma gelecek sezon...

Geçen sezondan bu yana Avrupa kulüplerinin radarındaki Çakır, A Milli Takım performansıyla iyice vitrine çıktı. Hollanda maçında Depay'ın penaltısını kurtaran Uğurcan, Norveç mücadelesinde de rakip forvetlere geçit vermedi.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Uğurcan böyle açıklandı! Roma gelecek sezon...

Radyospor'a konuşan gazeteci Lorenzo di Caprio, 24 yaşındaki file bekçisi için flaş transfer açıklamasında bulundu. Di Caprio, İtalyan devinin 'ı takip ettiğini gelecek sezon kadrosuna katmak isteyeceğini iddia etti.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Uğurcan böyle açıklandı! Roma gelecek sezon...

O TAKIM ROMA!

Di Caprio yaptığı açıklamada; " gelecek sezon bir kaleci alacak. Bu Çakır olabilir. Fonseca ile yolları ayıracaklar. Yeni gelecek teknik direktörün fikri de hangi kalecinin alınacağını belirleyecek. Inter, İtalya'dan bir kaleciyle ilgileniyor; ama Roma ve pek çok Serie A takımı Uğurcan'ı yakından takip ediyor. Uğurcan gerçekten çok yetenekli; Serie A'da çok başarılı olur." dedi.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Uğurcan böyle açıklandı! Roma gelecek sezon...

'un ise Çakır'ın bonservisi konusunda ne kadar bir ücret belirleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

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