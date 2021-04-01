Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Uğurcan böyle açıklandı! "Roma gelecek sezon..."
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da göstermiş olduğu performansla sezona damga vuran isimlerin başında gelen Uğurcan Çakır'ın, milli takımda da sergilediği olağanüstü performansının ardından İtalyan devinin harekete geçtiği öğrenildi. İşte son detaylar...
Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır kulübündeki mükemmel performansını milli takımda da sürdürerek adeta tüm gözleri üzerine çevirdi.
Geçen sezondan bu yana Avrupa kulüplerinin radarındaki Uğurcan Çakır, A Milli Takım performansıyla iyice vitrine çıktı. Hollanda maçında Depay'ın penaltısını kurtaran Uğurcan, Norveç mücadelesinde de rakip forvetlere geçit vermedi.
O TAKIM ROMA!
Di Caprio yaptığı açıklamada; "Roma gelecek sezon bir kaleci alacak. Bu Uğurcan Çakır olabilir. Fonseca ile yolları ayıracaklar. Yeni gelecek teknik direktörün fikri de hangi kalecinin alınacağını belirleyecek. Inter, İtalya'dan bir kaleciyle ilgileniyor; ama Roma ve pek çok Serie A takımı Uğurcan'ı yakından takip ediyor. Uğurcan gerçekten çok yetenekli; Serie A'da çok başarılı olur." dedi.
Trabzonspor'un ise Uğurcan Çakır'ın bonservisi konusunda ne kadar bir ücret belirleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.
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