Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Uğurcan böyle açıklandı! "Roma gelecek sezon..."

O TAKIM ROMA!



Di Caprio yaptığı açıklamada; "Roma gelecek sezon bir kaleci alacak. Bu Uğurcan Çakır olabilir. Fonseca ile yolları ayıracaklar. Yeni gelecek teknik direktörün fikri de hangi kalecinin alınacağını belirleyecek. Inter, İtalya'dan bir kaleciyle ilgileniyor; ama Roma ve pek çok Serie A takımı Uğurcan'ı yakından takip ediyor. Uğurcan gerçekten çok yetenekli; Serie A'da çok başarılı olur." dedi.