01 Nisan 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a FIFA'dan sevindiren haber!

Fırtına'ya FIFA'dan sevindiren haber!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'un 'nin aldığı kararların adaletsizliği yüzünden şikayet etmesinin ardından bordo-mavililere sevindiren haber geldi. ( haberleri)

kısa süre önce tarafından verilen hak mahrumiyeti cezalarının adaletsiz olduğunu, hakem hatalarını, 'nin ve kurullarının kararlarının adaletsiz olduğunu belirterek 'ya şikayette bulunmuştu. 'in aldığı, 'nun "bağımsız, tarafsız bir organ olmadığı" ve "yapısının değiştirilmesi gerektiği" kararı üzerinden bir karar alınmasını istedi.

TFF'nin bağımsız ve özgür hareket etme ilkesine uymadığını iddia etti. 'nde yer alan habere göre Trabzonspor'un, kurulların seçimle iş başına gelmesi için yaptığı başvuruya FIFA'dan olumlu cevap geldi.

FIFA'nın , kurulların seçimiyle ilgili aldığı kararı 'ya iletti. UEFA da TFF'ye bir yazı gönderdi. Kurulların tam bağımsız olmasının gerektiği konusunda uyarı yaptı. TFF'ye süreci tamamlaması için zaman tanıdı.

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