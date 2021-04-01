Trabzonspor'a FIFA'dan sevindiren haber!
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un TFF'nin aldığı kararların adaletsizliği yüzünden FIFA şikayet etmesinin ardından bordo-mavililere sevindiren haber geldi. (TS spor haberleri)
Trabzonspor kısa süre önce PFDK tarafından verilen hak mahrumiyeti cezalarının adaletsiz olduğunu, hakem hatalarını, TFF'nin ve kurullarının kararlarının adaletsiz olduğunu belirterek FIFA'ya şikayette bulunmuştu. AİHM'in aldığı, TFF Tahkim Kurulu'nun "bağımsız, tarafsız bir organ olmadığı" ve "yapısının değiştirilmesi gerektiği" kararı üzerinden bir karar alınmasını istedi.
TFF'nin bağımsız ve özgür hareket etme ilkesine uymadığını iddia etti. Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre Trabzonspor'un, kurulların seçimle iş başına gelmesi için yaptığı başvuruya FIFA'dan olumlu cevap geldi.
FIFA'nın Disiplin Kurulu, kurulların seçimiyle ilgili aldığı kararı UEFA'ya iletti. UEFA da TFF'ye bir yazı gönderdi. Kurulların tam bağımsız olmasının gerektiği konusunda uyarı yaptı. TFF'ye süreci tamamlaması için zaman tanıdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig