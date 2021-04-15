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Trabzonspor'da Afobe ve Nwakaeme antrenmanlara başladı

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Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 Giriş Tarihi: 15.04.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig’in 35. haftasında oynayacağımız maçı hazırlıklarımız devam ediyor. Bordo-mavililerde Nwakeme ve Afobe antrenmanlara başladı. ( haberleri)

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve 5'e 2 çalışma gerçekleştirdi. Antrenman, dar ve geniş alan oyunları ile sona erdi.

Antrenmana salonda çalışan , ve 'ın katılmadığı, sakatlıkları düzelen ve 'nin ise takımla çalışmalara başladığı öğrenildi.

Süper Lig'in 35. haftasında oynayacağı maçı hazırlıklarına devam ediyor
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