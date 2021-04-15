15 Nisan 2021, Perşembe
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Antrenmana salonda çalışan Yunus Mallı, Anders Trondsen ve Caleb Ekuban'ın katılmadığı, sakatlıkları düzelen Benik Afobe ve Anthony Nwakame'nin ise takımla çalışmalara başladığı öğrenildi.
Trabzonspor Süper Lig'in 35. haftasında oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Trabzonspor'da Afobe ve Nwakaeme antrenmanlara başladı
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Süper Lig’in 35. haftasında oynayacağımız Hatayspor maçı hazırlıklarımız devam ediyor. Bordo-mavililerde Nwakeme ve Afobe antrenmanlara başladı. (TS spor haberleri)
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve 5'e 2 çalışma gerçekleştirdi. Antrenman, dar ve geniş alan oyunları ile sona erdi.
Antrenmana salonda çalışan Yunus Mallı, Anders Trondsen ve Caleb Ekuban'ın katılmadığı, sakatlıkları düzelen Benik Afobe ve Anthony Nwakame'nin ise takımla çalışmalara başladığı öğrenildi.
Trabzonspor Süper Lig'in 35. haftasında oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
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