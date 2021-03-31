Trabzonspor Sivasspor maçı için imha planını kurdu!
Son dakika spor haberleri: Milli ara sonrası Trabzonspor’da gözler Sivasspor ile oynanacak zorlu mücadeleye çevrildi n Ekuban hücum hattının en ucunda oynayacak. Bakasetas ise yine forvet arkasında görev yapacak n Berat Özdemir’in durumu maç saati belli olacak. Oynamazsa yerini Parmak dolduracak. Hedef Ankaragücü maçındaki gibi baskılı başlayarak skor avantajını eline almak. (TS spor haberleri)
Karadeniz temsilcisinde milli ara sonrası herkes Sivasspor karşılaşmasına kilitlendi. Bordo-mavili ekipte herkes bu mücadeleden 3 puan istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da bir kez daha tüm planlarını galibiyet üzerine kurdu. Trabzonspor'un hocası Avcı, Djaniny Semedo'nun yokluğunda güven vermeyen Benik Afobe'yi bu maçta da kenarda tutacak. Hücum hattının en ucunda güçlü Sivasspor stoperleriyle Caleb Ekuban boğuşacak. Avcı, Ganalı yıldızın artan performansının kırmızı- beyazlı rakiplerine karşı da devam edeceğini umuyor. Ondan sık sık savunma arkası koşu yapmasını istedi.
BAKA YERİNE GERİ DÖNÜYOR
Anastasios Bakasetas, eksiklerin çok olduğu haftada hem orta sahada hem de kanatlarda görev yapmıştı. Yunan yıldız, Sivasspor mücadelesinde yine en sevdiği yere, forvet arkasına geçecek. Avcı, Bakasetas'ın çift ayağıyla etkili şut potansiyelinden yararlanmayı hedefliyor. Deneyimli hoca, Baka'ya "Şut emri" verdi. Bordo-mavili ekipte merak edilen bir konu da Berat Özdemir'in sakatlığı. 22 yaşındaki genç oyuncunun Sivasspor karşılaşmasına yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyor. Forma giyemezse yerine Abdulkadir Parmak oynayacak. Orta sahanın dinamik ismi olacak. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig