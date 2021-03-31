01 Nisan 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor Sivasspor maçı için imha planını kurdu!

Avcı'nın imha planı hazır!
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Giriş Tarihi: 31.03.2021

Son dakika spor haberleri: Milli ara sonrası ’da gözler ile oynanacak zorlu mücadeleye çevrildi n Ekuban hücum hattının en ucunda oynayacak. Bakasetas ise yine forvet arkasında görev yapacak n ’in durumu maç saati belli olacak. Oynamazsa yerini Parmak dolduracak. Hedef maçındaki gibi baskılı başlayarak skor avantajını eline almak. ( haberleri)

Karadeniz temsilcisinde milli ara sonrası herkes karşılaşmasına kilitlendi. Bordo-mavili ekipte herkes bu mücadeleden 3 puan istiyor. Teknik direktör da bir kez daha tüm planlarını galibiyet üzerine kurdu. 'un hocası Avcı, Djaniny Semedo'nun yokluğunda güven vermeyen 'yi bu maçta da kenarda tutacak. Hücum hattının en ucunda güçlü Sivasspor stoperleriyle boğuşacak. Avcı, Ganalı yıldızın artan performansının kırmızı- beyazlı rakiplerine karşı da devam edeceğini umuyor. Ondan sık sık savunma arkası koşu yapmasını istedi.

BAKA YERİNE GERİ DÖNÜYOR

, eksiklerin çok olduğu haftada hem orta sahada hem de kanatlarda görev yapmıştı. Yunan yıldız, Sivasspor mücadelesinde yine en sevdiği yere, forvet arkasına geçecek. Avcı, Bakasetas'ın çift ayağıyla etkili şut potansiyelinden yararlanmayı hedefliyor. Deneyimli hoca, 'ya "Şut emri" verdi. Bordo-mavili ekipte merak edilen bir konu da 'in sakatlığı. 22 yaşındaki genç oyuncunun Sivasspor karşılaşmasına yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyor. Forma giyemezse yerine Abdulkadir Parmak oynayacak. Orta sahanın dinamik ismi olacak. (Fotomaç)

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